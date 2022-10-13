Hatay spor haberi | FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 80 Dafni Agiou Dimitriou: 45 - Son Dakika
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Hatay spor haberi | FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 80 Dafni Agiou Dimitriou: 45

13.10.2022 19:36
Hatay spor haberi | FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 80 Dafni Agiou Dimitriou: 45

Hatay spor haberi... Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanş maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Yunanistan'ın Dafni Agiou Dimitriou takımını 80-45 mağlup etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanş maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Yunanistan'ın Dafni Agiou Dimitriou takımını 80-45 mağlup etti.

Hatay ekibi, tur atlayarak FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu'nda mücadele etmeye hak kazandı.

Salon: Antakya

Hakemler: Jelena Tomic xx (Hırvatistan), Alexandra Stan xx (Romanya), Veronika Vavrova xx (Çek Cumhuriyeti)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin x 2, Büşra Akbaş x 6, Ayşe Cora xx 14, Büşra Akgün x 3, Şelale Kepenc x 2, Epiphanny Prince xx 9, Tuğçe Canıtez xx 9, Gizem Başaran Turan xx 8, Alexis Prince xx 10, Gatling xxx 16, İdal Yavuz 1

Dafni Agiou Dimitriou: Karaali Spathorou x 6, Pagoni x 2, Memini, Wells xxx 19, Zoi Oikonomaki x 2, Svoronou, Kleanthi Oikonomaki x 3, Luna xx 11, Gkritza x 2

1. Periyot: 21-18 (Hatayspor lehine)

Devre: 38-31 (Hatayspor lehine)

3. Periyot: 59-37 (Hatayspor lehine) - HATAY

YORUMLAR
500
Sutopuna 1,5 yıl önce başladı, milli takıma yükselmeyi başardı Sutopuna 1,5 yıl önce başladı, milli takıma yükselmeyi başardı
Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan, basketbol, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatay spor haberi | FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 80 Dafni Agiou Dimitriou: 45 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay spor haberi | FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 80 Dafni Agiou Dimitriou: 45 - Son Dakika
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