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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

02.02.2022 22:16
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Şehit Mustafa ÖzelHakemler: Sinisa Prpa (Sırbistan), Haris Bijedic (Bosna Hersek), Ivana Radinovic (Karadağ)Galatasaray: Gizem Başaran Turan 6, Pelin Bilgiç 8, Davis 14, Plum 20, Krajisnik 17, Sude Yılmaz 2, Eda Şahin, Mısra AlbayrakBeretta Famila Schio: Gruda 16, Keys 11, Laksa 14,...

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Sinisa Prpa (Sırbistan), Haris Bijedic (Bosna Hersek), Ivana Radinovic (Karadağ)

Galatasaray: Gizem Başaran Turan 6, Pelin Bilgiç 8, Davis 14, Plum 20, Krajisnik 17, Sude Yılmaz 2, Eda Şahin, Mısra Albayrak

Beretta Famila Schio: Gruda 16, Keys 11, Laksa 14, Shields 6, Dotto 3, Crippa 4, Sottana 9, Andre 6, Mestdagh 11

1. Periyot: 14-21

Devre: 30-43

3. Periyot: 54-64

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 14. hafta maçında İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio'ya 80-67 mağlup oldu.

Organizasyonda çeyrek final şansını daha önce yitiren sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla grup maçlarını 5 galibiyet, 9 yenilgiyle tamamladı.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

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Galatasaray, Sırbistan, Karadağ, Şehit, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika Spor


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