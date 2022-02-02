Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Sinisa Prpa (Sırbistan), Haris Bijedic (Bosna Hersek), Ivana Radinovic (Karadağ)
Galatasaray: Gizem Başaran Turan 6, Pelin Bilgiç 8, Davis 14, Plum 20, Krajisnik 17, Sude Yılmaz 2, Eda Şahin, Mısra Albayrak
Beretta Famila Schio: Gruda 16, Keys 11, Laksa 14, Shields 6, Dotto 3, Crippa 4, Sottana 9, Andre 6, Mestdagh 11
1. Periyot: 14-21
Devre: 30-43
3. Periyot: 54-64
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 14. hafta maçında İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio'ya 80-67 mağlup oldu.
Organizasyonda çeyrek final şansını daha önce yitiren sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla grup maçlarını 5 galibiyet, 9 yenilgiyle tamamladı.
Kaynak: AA
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