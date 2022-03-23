Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

23.03.2022 21:59
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: Sinan ErdemHakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Fernando Calatrava (İspanya), Ivor Matejek (Çekya)Galatasaray Nef: Purcell 2, Blackshear 17, Dee Bost 8, Kravish 8, Rıdvan Öncel, Sadık Emir Kabaca 5, Pusica 10, Okben Ulubay 1, Canberk Kuş, Ege Arar 2, Göksenin Köksal 5MHP Riesen: Cotton...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Fernando Calatrava (İspanya), Ivor Matejek (Çekya)

Galatasaray Nef: Purcell 2, Blackshear 17, Dee Bost 8, Kravish 8, Rıdvan Öncel, Sadık Emir Kabaca 5, Pusica 10, Okben Ulubay 1, Canberk Kuş, Ege Arar 2, Göksenin Köksal 5

MHP Riesen: Cotton 8, Hulls 5, Bartolo 11, Radebaugh 7, Bottermann 4, Darden 7, Simon 18, Baehre, Herzog, Jacob Patrick 2, Johannes Patrick, Woodard 2

1. Periyot: 16-11

Devre: 32-32

3. Periyot: 42-46

FIBA Şampiyonlar Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında Galatasaray Nef, Almanya'nın MHP Riesen takımına 64-58 yenildi.

Yaklaşık 2 dakika boyunca iki takımın da sayı bulmakta zorlandığı mücadelede Galatasaray Nef 8-0'lık bir seri yakalayarak öne geçti. Uzun süre pota altında etkili bir savunma yapan ev sahibi ekip, son 2 dakikada peş peşe sayılar yedi. Hücumdaki top kayıplarının ardından sayı üretmekte güçlük yaşayan sarı-kırmızılılar ilk çeyreği 16-11 önde bitirdi.

İlk çeyreğin son bölümlerinde yakaladığı ikinci periyota da taşıyan MHP Riesen, kısa sürede farkı tek sayıya düşürdü (23-22). İki takımın da çekişmeli mücadelesine sahne olan ikinci çeyreğin bitimine 20 saniye kala MHP Riesen skoru eşitledi ve mücadelenin ilk yarısı 32-32 eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin üçüncü bölümüne 5-0'lık seriyle başlayan Galatasaray Nef, hücumda yakaladığı fırsatları değerlendirmekte güçlük yaşarken, peş peşe bulduğu basketlerle 27. dakikada öne geçmeyi başardı (37-38). Skor üstünlüğünü lehine çevirdikten sonra kalan bölümde geriye düşmeyen MHP Riesen karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 46-42 üstünlükle tamamladı.

Son çeyreğe basketle başlayarak farkı 6 sayıya yükselten Alman ekibi, bitime üç dakika kala farkı daha da arttırdı (57-47). Galatasaray Nef'i dış atışlara yönlendiren MHP Riesen, sarı-kırmızılıların skoru azaltma hamlelerine kısa sürede karşılık verdi ve mücadeleyi 64-58 kazandı.

Grupta 5 mağlubiyeti bulunan Galatasaray Nef, son maçlar öncesi tur atlama şansını kaybetmişti.

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Galatasaray, İspanya, İtalya, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika


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