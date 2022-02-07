Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası kuraları çekildi

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi sonucunda çeyrek final maçları 22- 23 Mart tarihlerinde Mersin'de oynanacak. 24 Mart'ta oynanacak yarı finallerin ardından kupanın sahibi 25 Mart'ta oynanacak.

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan kura çekiminde TBF Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve takımların temsilcileri yer aldı. 22-23 Mart tarihleri oynanacak olan çeyrek final eşleşmelerinin ardından 24 Mart tarihinde yarı final karşılaşmaları oynanacak. Kupanın sahibi ise 25 Mart tarihinde oynanacak olan final maçıyla belli olacak. Mersin'de oynanacak olan karşılaşmalar öncesinde sezonun ilk 8 sırasında yer alan ekipler arasında çekilen kuralarda Fenerbahçe ile ezeli rakibi Galatasaray eşleşti.

Kura çekiminde konuşan TBF Başkan Vekili Ömer Onan, kupanın 1 yıl aranın ardından oynanacağını ifade ederek, "Basketbolseverlerin her zaman ilgi gösterdiği bir organizasyon. Bu senenin en formda 8 takımı karşı karşıya gelecek. Sürprizlere gebe bir kura oldu. Bir de önemli derbi var. Bizler de orada olacağız. Seyircilerle birlikte en güzel maçların yaşanacağı, sakatlıkların olmadığı bir kupa ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda eşleşmeler şu şekilde:

Fenerbahçe - Galatasaray

ÇBK Mersin Yenişehir Bld. - Hatayspor

OGM Ormanspor - Botaş

Nesibe Aydın - Bursa BB - İSTANBUL