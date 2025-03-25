Basketbol Ligi'nde 31. Hafta Başlıyor

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 31. haftası, yarın yapılacak 5 maçla başlayacak.

Haftanın açılış mücadelesinde iLab Basketbol, İstanbul Ankaspor'u ağırlayacak. BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 13.00'te başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 31. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 iLab Basketbol-İstanbul Ankaspor (BJK Fibabanka)

15.00 Finalspor-Çayırova Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)

15.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Selçuklu Belediyesi)

17.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul- Gaziantep Basketbol (TOBB ETÜ)

17.00 Haremspor-Carpartner TED Ankara Kolejliler (Beylikdüzü)

27 Mart Perşembe:

14.00 Kapaklıspor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

15.00 Trabzonspor-Pizzabulls Co Basket (Hayri Gür)

17.00 Bandırma Bordo Basketbol- Esenler Erokspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

17.00 Çağdaş Bodrumspor- Fenerbahçe Koleji Novotel (Bodrum)