Basketbol Ligi'nde 5. hafta 7 maçla başladı, Göztepe Isonem Balıkesir'i 78-67 yendi - Son Dakika
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Basketbol Ligi'nde 5. hafta 7 maçla başladı, Göztepe Isonem Balıkesir'i 78-67 yendi

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 5. hafta bugün oynanan 7 maçla başladı. Günün kapanış mücadelesinde Göztepe Isonem, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 78-67 yendi. Böylece haftanın son maçını Göztepe Isonem kazandı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftası bugün oynanan 7 maçla başladı.

Günün kapanış mücadelesinde Göztepe Isonem, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 78-67 yendi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Büyükçekmece Basketbol-iLab Basketbol: 83-71

OGM Ormanspor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 93-67

Finalspor-Kipaş Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor: 78-91

Keçiören Belediyesi Bağlum-TED Ankara Kolejliler: 90-95

Yalova Haremspor-Fenerbahçe Gelişim: 74-51

Cedi Osman Basketbol-Darüşşafaka: 81-73

Göztepe Isonem-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 78-67

Kaynak: AA
Balıkesir Büyükşehir BelediyesporBalıkesirSigortaTürkiyeSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Basketbol Ligi'nde 5. hafta 7 maçla başladı, Göztepe Isonem Balıkesir'i 78-67 yendi - Son Dakika
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