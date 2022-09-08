Petkimspor'dan iyi prova - Son Dakika
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Petkimspor'dan iyi prova

08.09.2022 11:16
Petkimspor'dan iyi prova

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona yenilediği kadrosuyla hazırlanan Aliağa Petkimspor, İstanbul'da çıktığı özel maçta Galatasaray NEF'i 80-77 mağlup etti.

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona yenilediği kadrosuyla hazırlanan Aliağa Petkimspor, İstanbul'da çıktığı özel maçta Galatasaray NEF'i 80-77 mağlup etti. Ev sahibinde Dee Bost, EuroBasket 2022'de forma giydiği için görev yapamazken, Petkim'de ise yeni transferlerden Tai Webster, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Maçın ilk periyodunu 16-13 Galatasaray önde tamamlarken, devre 37-37 berabere sonuçlandı. Son periyoda ise Petkim 53-52 önde girdi. Petkimspor'da yenilerden Prewitt 31 sayı, Melson 18 sayıyla galibiyeti getiren isimler oldu. Aliağa temsilcisi, yine İstanbul'da katılacağı özel turnuva olan Büyükçekmece Göl Cup'taki ilk maçında yarın saat 17.00'de Konyaspor'la rakip olacak.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Galatasaray, basketbol, İstanbul, Aliağa, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Petkimspor'dan iyi prova - Son Dakika
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