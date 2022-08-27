BASKETBOL Süper Ligi'ndeki ilk sezonunu geçirecek Manisa Büyükşehir Belediyespor , transfer döneminin başından beri peşinde olduğu Türk Telekom 'dan forvet Gani Erdi Gülaslan'ı kadrosuna kattı. Manisa temsilcisinin yerli rotasyonunda elini güçlendirmesi planlanan 28 yaşında, 2.03 boyundaki Erdi, kariyerinde daha önce Bornova Belediyespor, Göztepe, Başkent Gençlik, Aliağa Petkimspor, Gelişim Koleji, Trabzonspor , Pınar Karşıyaka ve Afyon Belediyespor'da da görev yaptı. Tecrübeli forvet, geçen sezon Türk Telekom'da ligde 4.5 sayı, 2.7 ribaund, 1.4 asist, Avrupa'da Eurocup'ta ise 6.2 sayı, 2.3 ribaund, 1.8 asist ortalamaları yakaladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Manisa BŞB'den potada Erdi hamlesi - Son Dakika

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