Manisa BŞB'den potada Erdi hamlesi - Son Dakika
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Manisa BŞB'den potada Erdi hamlesi

27.08.2022 11:23
Manisa BŞB'den potada Erdi hamlesi

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki ilk sezonunu geçirecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, transfer döneminin başından beri peşinde olduğu Türk Telekom'dan forvet Gani Erdi Gülaslan'ı kadrosuna kattı.

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki ilk sezonunu geçirecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, transfer döneminin başından beri peşinde olduğu Türk Telekom'dan forvet Gani Erdi Gülaslan'ı kadrosuna kattı. Manisa temsilcisinin yerli rotasyonunda elini güçlendirmesi planlanan 28 yaşında, 2.03 boyundaki Erdi, kariyerinde daha önce Bornova Belediyespor, Göztepe, Başkent Gençlik, Aliağa Petkimspor, Gelişim Koleji, Trabzonspor, Pınar Karşıyaka ve Afyon Belediyespor'da da görev yaptı. Tecrübeli forvet, geçen sezon Türk Telekom'da ligde 4.5 sayı, 2.7 ribaund, 1.4 asist, Avrupa'da Eurocup'ta ise 6.2 sayı, 2.3 ribaund, 1.8 asist ortalamaları yakaladı.


- Manisa
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Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom, basketbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa BŞB'den potada Erdi hamlesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa BŞB'den potada Erdi hamlesi - Son Dakika
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