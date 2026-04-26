Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Çayırova Belediyesi'nde şampiyonluk coşkusu - Son Dakika
Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Çayırova Belediyesi'nde şampiyonluk coşkusu

Basketbol Süper Ligi\'ne yükselen Çayırova Belediyesi\'nde şampiyonluk coşkusu
26.04.2026 10:22  Güncelleme: 10:23
Türkiye Basketbol Ligi 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayarak Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın başarısı, ilçede coşkuyla kutlandı.

Türkiye Basketbol Ligi 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayarak Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın başarısı, ilçede coşkuyla kutlandı.

Kurulduğu günden bu yana 5 yılda 5 kupa kazanarak önemli başarıya imza atan ve Süper Lig biletini alan Çayırova ekibi için ilçede kutlama programı düzenlendi. Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda kupasını teslim alan teknik heyet ve sporcular, daha sonra üstü açık otobüsle şehir turuna çıkarak vatandaşları selamladı.

Belediye otoparkında oluşturulan tören alanına gelen takımı coşkulu kalabalık karşıladı. Programda, takımın amatör ligden Süper Lig'e uzanan 5 yıllık serüvenini anlatan belgesel gösterimi gerçekleştirildi.

"Türkiye basketbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdik"

Törende konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 2019 yılında göreve geldiklerinde sadece belediyecilik hizmetlerini değil, spor, eğitim ve kültür-sanat gibi her alanda vatandaşın yanında olmayı hedeflediklerini belirtti.

Çiftçi, takımın elde ettiği başarının tarihi bir önem taşıdığını vurgulayarak, "2021 yılında sadece gençlerimiz, çocuklarımız spor yapsın diye takımımızı oluşturduk ve 5 sene içerisinde mücadele ettiğimiz tüm liglerde şampiyon olarak, Çayırova'mızı Süper Lig'e taşıdık. Bu başarı Türkiye basketbol tarihinde bir ilk. Çayırova olarak birçok ilkleri gerçekleştirdiğimiz gibi, bu alanda da bir ilki gerçekleştirdik ve Çayırova'mızı bütün Türkiye'ye duyurduk. Hamdolsun bundan sonra da bununla yetinmeyeceğiz. Bu işi bilime ve ilime inanarak yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni spor yatırımları yolda

Başkan Çiftçi, sportif başarıyı kalıcı hale getirmek için altyapı yatırımlarına devam ettiklerini ifade ederek, bölgenin en büyük ve donanımlı spor salonunun önümüzdeki aylarda hizmete alınacağını söyledi. Avrupa standartlarında bir spor lisesi inşa ettiklerini de aktaran Çiftçi, "Biz sizleri çok seviyoruz, Çayırova'mızı çok seviyoruz. Biz Çayırova'mızın her şeyin en güzeline layık olduğunu bilerek ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben basketbol takımımıza çok teşekkür ediyorum. Teknik heyetinden oyuncularına varana kadar canla başla mücadele ettiler. Kurulduğu ilk günden bu yana takımda emeği bulunan herkese çok teşekkür ederim. Şampiyonluk kupasını kaldırmamıza vesile olan teknik heyetimize, oyuncularımıza ve Ender hocama teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından teknik heyet ve basketbolcular tek tek anons edilerek sahneye davet edildi. Kutlamalar, protokol üyeleri ve sporcuların şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldırması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Çayırova Belediyesi'nde şampiyonluk coşkusu - Son Dakika

Ankara’da kayınpederini sokak ortasında vuran damat dehşet saçtı Ankara'da kayınpederini sokak ortasında vuran damat dehşet saçtı
Nisan’da kış geri döndü: Kars beyaza büründü Nisan’da kış geri döndü: Kars beyaza büründü
Kış geri döndü Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı Kış geri döndü! Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
Netanyahu’nun büyükelçi olarak atadığı isme İngiltere’de cinsel istismar suçlaması Netanyahu’nun büyükelçi olarak atadığı isme İngiltere'de cinsel istismar suçlaması
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Müzakere masası kurulacak mı İran’da kafa karıştıran açıklamalar Müzakere masası kurulacak mı? İran'da kafa karıştıran açıklamalar

10:16
Netanyahu: Trump’a düzenlenen suikast girişimine şok oldum
Netanyahu: Trump'a düzenlenen suikast girişimine şok oldum
09:03
Hac yolunda hayatını kaybetti
Hac yolunda hayatını kaybetti
08:59
“Midemi aldırdım“ deyince yanlış anlaşıldı İşte Bergüzar Korel’in 20 kilo verdiği sırrı
"Midemi aldırdım" deyince yanlış anlaşıldı! İşte Bergüzar Korel'in 20 kilo verdiği sırrı
08:30
Uşak’ta görev başındaki polislere ateş açıldı Yaralılar var
Uşak'ta görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var
08:04
Trabzon’daki boks maçında büyük kavga Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu
Trabzon'daki boks maçında büyük kavga! Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu
07:41
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan Trump fotoğrafını paylaştı
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı
SON DAKİKA: Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Çayırova Belediyesi'nde şampiyonluk coşkusu - Son Dakika
