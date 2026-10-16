Basketbol Süper Ligi\'nin 4. haftasında Karşıyaka, Çayırova Belediyesi\'ni 95-79 yendi

Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Karşıyaka, Çayırova Belediyesi'ni 95-79 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Karşıyaka, evinde Çayırova Belediyesi'ni 95-79 mağlup etti. Mücadelede ilk periyot 24-22, devre 48-41, üçüncü periyot ise 71-62 sona erdi ve Karşıyaka sahadan galibiyetle ayrıldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Karşıyaka, evinde Çayırova Belediyesi'ni 95-79 mağlup etti.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Murat Ciner
Karşıyaka Basketbol: Muhaymin Mustafa 8, Briante Weber 15, Markel Starks 5, Ishmael El-Amin 17, Rashard Kelly 8, Hakan Sayılı 2, Kendall Munson 1, Yavuz Gültekin 17, Steven Enoch 18, Yakuba Ouattara 2, Yalın Yıldız 2, Egemen Yapıcı
Başantrenör: Nenad Markovic
Çayırova Belediyesi: Jordan Crawford 18, Fabian White Jr. 18, Erdi Gülalan, Rasheed Sulaimon 16, Jeremy Simmons 6, Nysier Brooks 3, Kartal Özmizrak, Enes Berkay Taşkıran 13, Ömer Utku Al, Canberk Kuş, Michal Sokolowski 3, Roberto Gallinat 2
Başantrenör: Ender Arslan
1. Periyot: 24-22
Devre: 48-41
3. Periyot: 71-62
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