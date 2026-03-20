Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Ligi 29. Hafta Programı

20.03.2026 10:44
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Ligi'nde 29. hafta maçları programları açıklandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 23, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 29. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

15.30 Galatasaray MCT Technic-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Sinan Erdem)

22 Mart Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Türk Telekom-Mersin Spor (Ankara)

18.00 Beşiktaş GAİN-Trabzonspor (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

20.30 Glint Manisa Basket-Karşıyaka (Muradiye)

23 Mart Pazartesi:

19.00 Aliağa Petkimspor-Bursaspor Basketbol (ENKA)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

14.45 OGM Ormanspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (M.Sait Zarifoğlu)

16.30 Göztepe-Konya Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

18.15 Fenerbahçe Koleji RAMS-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (Fenerbahçe Metro Enerji)

22 Mart Pazar:

13.00 MKE Ankaragücü Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

14.45 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Kipaş İstiklalspor (Gazanfer Bilge)

16.30 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

18.15 Finalspor-Cemefe Gold Haremspor (TOFAŞ)

23 Mart Pazartesi:

20.00 Çayırova Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Çayırova)

Kaynak: AA

Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçtı: İstenen ceza belli oldu Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçtı: İstenen ceza belli oldu
Antalya’da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı Antalya'da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Lionel Messi 900. golünü attığı maçta kabusu yaşadı Lionel Messi 900. golünü attığı maçta kabusu yaşadı
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
Bayram kısıtlaması Trafiğe çıkmayacaklar Bayram kısıtlaması! Trafiğe çıkmayacaklar
Sahaya giren topu dışarıya atan oyuncu saniyeler sonra hayatının şokunu yaşadı Sahaya giren topu dışarıya atan oyuncu saniyeler sonra hayatının şokunu yaşadı
Bayram ikramiyesi alacaklar dikkat SGK “Asla“ diyerek uyardı Bayram ikramiyesi alacaklar dikkat! SGK "Asla" diyerek uyardı

11:49
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli’den merak uyandıran sözler
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli'den merak uyandıran sözler
11:45
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
11:07
Baklava olayı büyüyor Saran’ın yanıtı Ali Koç’u küplere bindirmiş
Baklava olayı büyüyor! Saran'ın yanıtı Ali Koç'u küplere bindirmiş
11:05
İran’da yeni suikast Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü
İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü
11:00
Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı
Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı
10:41
Netanyahu’dan ’’Savaş ne zaman biter’’ sorusuna yanıt
Netanyahu'dan ''Savaş ne zaman biter?'' sorusuna yanıt
10:38
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
10:14
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor
08:49
Antalya’da yangın faciası: 5’i çocuk 6 ölü
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü
08:49
Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek
Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek
