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Zalgiris Kaunas: 73-67 - Son Dakika

Zalgiris Kaunas: 73-67

20.01.2022 22:41
Zalgiris Kaunas: 73-67

SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Carmelo Paternico, Luka KardumFENERBAHÇE BEKO: Şehmus Hazer 13, Melih Mahmutoğlu 2, Pierre 5, Polonara 10, Ahmet Düverioğlu 9, Tarık Biberovic 9, Henry, Guduric 19, Booker 6, FloydZALGIRIS KAUNAS: Kalnietis 9, Lukosiunas 15, Ulanovas...

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Carmelo Paternico, Luka KardumFENERBAHÇE BEKO: Şehmus Hazer 13, Melih Mahmutoğlu 2, Pierre 5, Polonara 10, Ahmet Düverioğlu 9, Tarık Biberovic 9, Henry, Guduric 19, Booker 6, FloydZALGIRIS KAUNAS: Kalnietis 9, Lukosiunas 15, Ulanovas 16, Cavanaugh 2, Blazevic 10, Lekavicius 5, Nebo 4, Giffey 61'İNCİ PERİYOT: 7-13İLK YARI: 24-303'ÜNCÜ PERİYOT: 44-515 FAUL ALAN: 39.45 Blazevic (Zalgiris Kaunas)Turkish Airlines Euroleague'in 22'nci haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Zalgiris Kaunas'ı 73-67 mağlup ederek 9'uncu galibiyetini aldı.Karşılaşmanın ilk yarısını 30-24 geride kapatan Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Şehmus Hazer 13, Polonara 10 sayı üretti. Deplasman ekibinde ise Ulanovas 16, Lukosiunas 15 sayı kaydetti.

Zalgiris Kaunas: 73-67
Zalgiris Kaunas: 73-67
Zalgiris Kaunas: 73-67
Zalgiris Kaunas: 73-67
Zalgiris Kaunas: 73-67
Zalgiris Kaunas: 73-67
Zalgiris Kaunas: 73-67
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Ahmet Düverioğlu, Melih Mahmutoğlu, Hırvatistan, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Zalgiris Kaunas: 73-67 - Son Dakika Spor


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