Basketbol Türkiye Kupası Finali Öncesi Basın Toplantısı

21.02.2026 18:08
Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş GAİN, Türkiye Kupası finali öncesi stratejilerini paylaştı.

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında yarın oynanacak Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finali öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile kaptan Melih Mahmutoğlu, Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic ile kaptan Yiğit Arslan katıldı.

Final maçıyla ilgili görüşlerini paylaşan Jasikevicius, "Çok heyecanlı olmak zorundayız. Karşımızda harika bir rakip olacak. Sahada elimizden gelen her şeyi yaparak kazanmaya çalışacağız. Savaşma ruhu, ortadaki topların kazanılması ve daha fazla kazanma isteği gibi detaylar var. Bu detaylara önem gösteren tarafın avantajlı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası finali oynayacakları için heyecanlı olduklarını dile getiren Melih Mahmutoğlu, "Beşiktaş gibi değerli takımla geçen sezondan bu yana tüm kulvarlarda 4. kez final oynayacağız. Güzel bir atmosfer olacağına inancım tam. Bu atmosferi yaşayacağımız için heyecanlıyız. Beşiktaş'a başarılar diliyorum." diye konuştu.

Bazı maçlarda eksik oyuncular olmasına rağmen kazandıklarının hatırlatılması üzerine Melih, "Arka arkaya önemli galibiyetler alıyoruz. Belki takım olarak iyi olmasak da kazanıyoruz. Bu, takıma öz güven veriyor. Ancak kesinlikle rahatlamamamız gerekiyor. Kötü oynama lüksümüzün olmadığı bir maç. Takım iyi oynamadığımız günde de kazanabiliyor ama bu böyle gitmemeli. Özellikle yarın buna çok dikkat etmemiz gerektiğinin farkındayız." şeklinde görüş belirtti.

Alimpijevic: "Yüzde 100'ümüzden fazlasını vermemiz gerekiyor"

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe'yi mağlup edebilmeleri için sahada yüzde 100'lerinden fazlasını vermeleri gerektiğini vurguladı.

Sarı-lacivertli takımla üst üste 4. kez finalde karşılaşacaklarını hatırlatan Sırp çalıştırıcı, "Birbirimize son derece aşinayız. Fenerbahçe ile oynayacağımız için mutlu ve gururluyuz. Çok iyi bir takım. Çok değerli bir başantrenörleri var. Kazanmak için yüzde 100'ümüzden fazlasını vermemiz gerekiyor. Bu sezon oynadığımız basketbolu en iyi şekilde sergileyip, mücadele ederek kazanmaya çalışacağız. Galip gelmek için farklı bir şey yapmak durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Hırvat pivot Ante Zizic'in sakatlığıyla ilgili de konuşan Alimpijevic, "Küçük operasyon kararını bilinçli aldık. Kadromuzun yeterli olduğuna inanıyoruz. Zizic'in BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yetişmesini umut ediyoruz." dedi.

Yiğit Arslan: "Umarım bu kez kazanan taraf biz oluruz"

Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Yiğit Arslan, çok güzel bir mücadele olacağını belirterek, kupayı müzelerine götürmek istediklerini aktardı.

Basketbol Avrupa Ligi'nin son şampiyonu ve bu sezonun lideriyle karşılaşacaklarını hatırlatan milli oyuncu, "İyi durumdayız. Güzel bir maç olacak. Futbol takımının maçıyla denk geliyor ama taraftarlarımızın bizi burada en iyi şekilde destekleyeceğini biliyorum. Umarım bu kez kazanan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı, konuşmaların ardından gerçekleştirilen fotoğraf çekimiyle son buldu.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.