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Basketbol ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika

Basketbol ULEB Avrupa Kupası

11.11.2021 01:00
Basketbol ULEB Avrupa Kupası

Salon: Palau OlimpicHakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Jurgis Laurinavicius (Yunanistan), Guido Giovannetti (İtalya)Joventut Badalona: Ribas 12, Vives 6, Willis 4, Parra 17, Tomic 11, Busquets 9, Brodziansky 11, Feliz, Birgander 6, MaronkaTürk Telekom: Perez 6, Harrison 17, Ellis 4,...

Salon: Palau Olimpic

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Jurgis Laurinavicius (Yunanistan), Guido Giovannetti (İtalya)

Joventut Badalona: Ribas 12, Vives 6, Willis 4, Parra 17, Tomic 11, Busquets 9, Brodziansky 11, Feliz, Birgander 6, Maronka

Türk Telekom: Perez 6, Harrison 17, Ellis 4, Dawkins 10, Johnson 17, Samet Geyik 4, Ennis 2, Dorukhan Engindeniz, Can Öğüt 7

1. periyot: 23-13

Devre: 43-29

3. periyot: 59-49

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda A Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda İspanya'nın Joventut Badalona'na 76-67 mağlup oldu.

İlk 3 maçında sahasında Metropolitans 92 ile Slask Wroclaw'ı yenip, deplasmanda Partizan'a kaybeden mavi-beyazlılar, gruptaki ikinci deplasman maçında da yine sahadan yenik ayrıldı.

Hırvatistan, Yunanistan, basketbol, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika Spor


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