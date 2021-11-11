Salon: Palau Olimpic
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Jurgis Laurinavicius (Yunanistan), Guido Giovannetti (İtalya)
Joventut Badalona: Ribas 12, Vives 6, Willis 4, Parra 17, Tomic 11, Busquets 9, Brodziansky 11, Feliz, Birgander 6, Maronka
Türk Telekom: Perez 6, Harrison 17, Ellis 4, Dawkins 10, Johnson 17, Samet Geyik 4, Ennis 2, Dorukhan Engindeniz, Can Öğüt 7
1. periyot: 23-13
Devre: 43-29
3. periyot: 59-49
Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda A Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda İspanya'nın Joventut Badalona'na 76-67 mağlup oldu.
İlk 3 maçında sahasında Metropolitans 92 ile Slask Wroclaw'ı yenip, deplasmanda Partizan'a kaybeden mavi-beyazlılar, gruptaki ikinci deplasman maçında da yine sahadan yenik ayrıldı.
Kaynak: AA
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