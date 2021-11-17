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Frutti Extra Bursaspor - Gran Canaria: 74-85 - Son Dakika

Frutti Extra Bursaspor - Gran Canaria: 74-85

17.11.2021 21:58
Frutti Extra Bursaspor - Gran Canaria: 74-85

SALON: Nilüfer TOFAŞHAKEMLER: Anne Panther (Almanya), Kristaps Konstantinov (Letonya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Freeman 17, Needham 6, Andrews 10, Hayes 10, Dudzinski 16, Metin Türen 4, Ömer Utku Al 2, Egemen Güven 2, Brown 7GRAN CANARİA: Kramer 6, Diop 5,...

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Anne Panther (Almanya), Kristaps Konstantinov (Letonya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Freeman 17, Needham 6, Andrews 10, Hayes 10, Dudzinski 16, Metin Türen 4, Ömer Utku Al 2, Egemen Güven 2, Brown 7GRAN CANARİA: Kramer 6, Diop 5, Slaughter 13, Khalifa Diop 4, Ennis 15, Salvo 2, Lopez, Pustovyi 20, Shurna 201. PERİYOT: 19-26DEVRE: 38-453. PERİYOT: 49-69Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda İspanya'nın Gran Canaria takımı, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 85-74 mağlup etti.Karşılaşmaya iyi başlayan Gran Canaria, 5'inci dakikada 12-5 öne geçti. Kramer ve Ennis'in de skor katkılarıyla oyundaki temposunu iyice arttıran İspanyol ekip, 8'inci dakikada farkı 10 çıkararak, skoru 24-14'e çıkardı. Gran Canaria ilk çeyreği 26-19 üstün tamamladı.İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Gran Canaria, Pustovyi ve Shurna'nın set hücumlarından bulduğu sayılarla 12'nci dakikadada skoru 19-32'ye getirdi. Frutti Extra Bursaspor, rakibine karşı skor üretmekte zorlanınca Gran Canaria maçın ilk yarısını 45-38 önde bitirdi.Üçüncü çeyreğin başında etkili performans ortaya koyan Frutti Extra Bursaspor, 8-0'lık seri yakaladı ve 22'nci dakikada farkı 2'ye indirerek, skoru 43-45'e getidi. Bu serinin ardından molaya giden Gran Canaria, Shurna ve Pustovyi ile skor üreterek 26'ncı dakikada farkı tekrar 10 sayıya çıkararak, skorı 47-57'ye taşıdı. Gran Canaria'nın etkili oyununu engellemekte yetersiz kalan Yeşil Beyazlı ekip, 3'üncü periyotu 20 sayı geride tamamladı. Son periyoda 69-49 Gran Canaria'nın üstünlüğü ile gidildi.Son periyotta taraftarın da desteğiyle skor üreten Frutti Extra Bursaspor, 39'uncu dakikada farkı 9'a indirdi ve skoru 72-81'e getirdi. Ancak maçtaki üstünlüğünü koruyan Gran Canaria karşılaşmadan 85-74 galip ayrıldı.


- Bursa
Frutti Extra Bursaspor - Gran Canaria: 74-85
Frutti Extra Bursaspor - Gran Canaria: 74-85
Frutti Extra Bursaspor - Gran Canaria: 74-85
Frutti Extra Bursaspor - Gran Canaria: 74-85
Frutti Extra Bursaspor - Gran Canaria: 74-85
Frutti Extra Bursaspor - Gran Canaria: 74-85
Frutti Extra Bursaspor - Gran Canaria: 74-85
Frutti Extra Bursaspor - Gran Canaria: 74-85
Frutti Extra Bursaspor - Gran Canaria: 74-85
Frutti Extra Bursaspor - Gran Canaria: 74-85

Yunanistan, Bursaspor, Letonya, Needham, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor - Gran Canaria: 74-85 - Son Dakika Spor


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