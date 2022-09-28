Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası üst üste 3. kez Anadolu Efes'in - Son Dakika
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Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası üst üste 3. kez Anadolu Efes'in

28.09.2022 21:34
Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası üst üste 3. kez Anadolu Efes'in

Basketbolda 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenen Anadolu Efes, bu kupayı üst üste 3'üncü, toplamda ise 13'üncü kez kazandı.

Basketbolda 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenen Anadolu Efes, bu kupayı üst üste 3'üncü, toplamda ise 13'üncü kez kazandı.

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmada, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe Beko ile Türkiye Kupası'nı kazananı Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

İlk yarıyı 19 sayı farkla 42-23 önde tamamlayan Anadolu Efes karşısında Fenerbahçe Beko, son çeyrekte farkı tek hanelere kadar düşürmesine rağmen lacivert-beyazlılar sahadan 71-62 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

Pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında organize edilmeyen kupayı, 2018 ve 2019'dan sonra 2022'de de yine Fenerbahçe'yi yenerek bir kez daha havaya kaldırdı. Lacivert-beyazlılar toplamda ise 13. kez kupayı müzesine götürdü ve bu kupayı en fazla kazanan takım unvanını elinde bulundurmayı sürdürdü.

Anadolu Efes ayrıca tarihinde bu kupayı ilk kez üst üste 3. kez kazanma başarısı gösterdi. Lacivert-beyazlılar, 1984'den beri düzenlenen bu kupada Ülker'den sonra bunu başaran ikinci takım oldu.

Fuat Oktay maçı izledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği karşılaşmayı takip etti.

Fuat Oktay, müsabakanın son çeyreğinde salona geldi. Fuat Oktay'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu eşlik etti.

Ergin Ataman'ın 8. zaferi

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 8. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi yaşadı.

Tecrübeli teknik adam bu kupayı daha önce 1997'de Türk Telekom, 2004 ve 2005'te Ülker, 2000, 2009, 2018 ve 2019'da Anadolu Efes'le kazanmıştı. Ataman, lacivert beyazlılarla 2022'de de kupayı alarak önemli bir istatistiğe imza attı.

Anadolu Efes'te kazandığı 13 kupanın 5'ini Ergin Ataman yönetiminde elde etmiş oldu.

Ataman'ın Anadolu Efes'le kupa sayısı 12 oldu

Ergin Ataman'ın Anadolu Efes'in başında kazandığı kupa sayısı da 12'ye yükseldi.

Ataman başantrenör olarak, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 5 kez elde ettiği lacivert-beyazlılarla ayrıca 2 THY Avrupa Ligi, 3 Basketbol Süper Ligi ve iki defa da Türkiye Kupası kazandı.

Başantrenörlük kariyerinde Ataman'ın kulüp kariyerindeki kupa sayısı ise 24'e çıktı.

Itouidis kaybederek başladı

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Dimitris Itioudis, ilk resmi maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Rus ekibi CSKA Moskova'yla iki kez Avrupa Ligi şampiyonu olan tecrübeli başantrenör, 8 yıl sonra döndüğü Türkiye'deki ilk sınavında Anadolu Efes karşısında galibiyet sevinci yaşayamadı.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası üst üste 3. kez Anadolu Efes'in - Son Dakika
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