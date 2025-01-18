Başpehlivan Abdullah Güngör, 2025 Yağlı Güreşler için Kartal Belediyesi ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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Spor

Başpehlivan Abdullah Güngör, 2025 Yağlı Güreşler için Kartal Belediyesi ile Yollarını Ayırdı

Başpehlivan Abdullah Güngör, 2025 Yağlı Güreşler için Kartal Belediyesi ile Yollarını Ayırdı

Milli güreşçi Abdullah Güngör, gelecekteki yağlı güreşlerde Kartal Belediyesi adına güreşmeyeceğini açıkladı. Güngör, Samsun ve çevresindeki güreşçilere yeterli destek verilmediğini vurgulayarak, pehlivanlara sahip çıkılması için çağrıda bulundu.

18.01.2025 10:48  Güncelleme: 10:55
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Başpehlivan Abdullah Güngör, 2025 yılında yapılacak olan yağlı güreşlerde Kartal Belediyesi adına güreşmeyeceğini söyledi.

Milli güreşçi başpehlivan Abdullah Güngör, kariyerine dair aldığı kararla ilgili yazılı açıklama yayınladı. Demir Adam lakaplı güreşçi, kendisine destek olanlara teşekkür ederek, "2021 - 2024 yılları arasında Kırkpınar ve Geleneksel Yağlı Güreşlerde sizin de bildiğiniz üzere İstanbul Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Bey adına güreştim. Ancak şunları bilmenizi isterim ki; her zaman olduğu gibi Karadeniz, Samsun ve Samsun'un 17 ilçesi yine pehlivanlarına sahip çıkmazken, ben buradayım. Yaptığı görüşmeler sonucunda beni Kartal Belediyesi ile anlaşmamda yardımcı olan hemşehrim, büyüğüm, ağabeyim Metin Şenel'e çok teşekkür ederim. Belediye Başkanımız Gökhan Bey'e, kulüp müdürümüze vermiş oldukları desteklerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda yolumuzu ayırdık. 2025 yılında yapılacak olan yağlı güreşlerde Kartal Belediyesi adına güreşmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"Pehlivanlara sahip çıkın"

Memleketi olan Samsun ve çevre ilçelerde güreşçilere gereken desteğin verilmediğini aktaran Güngör, çağrıda da bulunarak şunları söyledi:

"Samsun ve ilçe belediyeler, sivil toplum kuruluşları pehlivanlara sahip çıkmıyorlar. Yaşar Doğu, Mustafa Dağıstanlı, İbrahim Karabacak gibi tarihe geçmiş pehlivanları var iken Samsun bu konuda çok zayıf. Rusya'da Dağıstan bölgesi var. Minder güreşinde fabrika gibi yer. Ben mili takımda iken o bölgede Ruslarla 7 defa kamp yaptık. Sporcular oradan çıkıyor. Şuradan örnek verecek olursak minderde Rusya'nın Dağıstan bölgesinden sporcular varsa bizim de yağlı güreşte Antalya ilimiz bir numara. Pehlivana sahip çıkarlar. Mükemmel organizasyonlar yaparlar ata sporumuzu yaşatmak için. Ama maalesef Samsun ve Karadeniz ilçeleri bu konuda çok ama çok zayıf. Lütfen bu konuda önem verin. Pehlivanlara sahip çıkın. Spora teşvik edin. Bu kadar efsane pehlivanlar çıkmışken neden destek olmuyorsunuz. Saygı ve sevgilerimle." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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