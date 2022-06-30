- Başpehlivan Koç altın kemeri kuşanmak istiyor

Geçen senenin başpehlivan finalisti Koç son yağlı antrenmanını yaptı

EDİRNE - Geçtiğimiz senenin başpehlivan finalisti İsmail Koç, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kuşanmak istiyor.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivan finalisti İsmail Koç bu sene altın kemeri kuşanmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Koç Antalya'da yoğun kampın ardında Edirne Saray İçi'nde son yağlı antrenmanını yaptı.

Çok iyi hazırlandığını söyleyen başpehlivan İsmail Koç, altın kemeri kuşanmak istediğini belirterek, "660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final yaptım. Nasip olmadı, ikinci olduk. 661.'si düzenlenen 2022 yılında yapılacak olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde inşallah bütün başpehlivan arkadaşlarımız gibi biz de çok iddialıyız. Trakya Birlik Genel Müdürlüğü adına kol bağlayacağız. Geçen sene kıl payı kaçırmış olduğumuz kemeri alıp Trakya Birlik'e armağan etmek istiyoruz. Bizlere desteklerini esirgemeyen Trakya Birlik Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz. Bugün son yağlı antrenmanımızı yapacağız. Yarın güreşler başlayacak, bir ter atacağız" dedi.

"Geçen sene bize tecrübe oldu"

Geçen sene final yaptığını ve tecrübe olduğunu dile getiren Koç, "Geçen sene bize tecrübe oldu final yaparak. Final yapmak da büyük bir başarı. Bu sene burada hatalarımızdan ders çıkararak, hatalarımızı telafi ederek Kırkpınar'da şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Kırkpınar'ın tüm güreşlerin olimpiyatı olduğunu vurgulayan Koç, Kırkpınar'ın ayrı bir yeri olduğunu aktardı. Koç, "Kırkpınar bir tarih, bir gelenek. Bütün tarihi yağlı güreşlerin olimpiyatıdır Kırkpınar. Senede yaklaşık 100 tane, 200 tane güreş oluyor. Fakat bunların hiçbiri Kırkpınar ayarında değil. Kırkpınar'ın maddi ve manevi bir önemi var. 661 yıldır yapılan bir tarih. Kırkpınar ayrı bir yer" ifadelerini kullandı.

Tarihte İç Anadolu bölgesine altın kemer gelmediğini ifade eden başpehlivan Koç, "Daha önce hiç İç Anadolu'ya altın kemer gelmedi. İnşallah Rabbim bize nasip eder İç Anadolu bölgesine. Bir nevi Akdeniz'den, Karadeniz'den sonra İç Anadolu'ya da böyle bir şeyin gitmesini arzuluyorum ben" dedi.

Koç, Kırkpınar'da güreşen pehlivanlara başarılar diledi.