Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, Kabulbaba Yağlı Güreşleri'nde birinci oldu - Son Dakika
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Spor

Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, Kabulbaba Yağlı Güreşleri'nde birinci oldu

Mustafakemalpaşa'nın kırsal Kabulbaba Mahallesi'nde düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreş Şampiyonası'nda Yusuf Can Zeybek birinci oldu. Zeybek, çetin bir mücadele sonucunda Yalçın Üncül'ü yenerek başpehlivanlık unvanını kazandı.

21.06.2024 12:38
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Mustafakemalpaşa'nın kırsal Kabulbaba Mahallesi'nde bu yıl 348'incisi düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreş Şampiyonası'nda Başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu.

Türkiye genelinde 2023 yılındaki yağlı güreş organizasyonlarında 8 birincilik elde eden ve geçtiğimiz yılki 662. Kırkpınar'da ilk kez Başpehlivanlık unvanı kazanan Antalyalı milli güreşçi, çetin bir mücadeleye sahne olan final müsabakasında Yalçın Üncül'ü yenerek Kabulbaba'da en zirveye çıktı.

220 güreşçi er meydanına çıktı

Çifte bayramın yaşandığı Kabulbaba er meydanının 348'inci randevusu, sezonun 27'nci, Marmara Bölgesi'nin 9'uncu ve Bursa'nın 2'nci güreşleri olarak kayıtlara geçti. Ata sporuna verdiği desteklerle tanınan bir mobilya firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Dal'ın üst üste 3'üncü kez güreş ağalığını üstlendiği Kabulbaba dualı çayırında alanı dolduran güreş severler birbirinden çekişmeli müsabakalar izledi. Kabulbaba Tarihi Güreşleri bu yıl 20'si başpehlivan olmak üzere 14 boyda 220 güreşçiye kucak açtı.

Peşrevleriyle er meydanına çıkan güreşçilere seyirciler sevgi gösterilerinde bulunurken, okudukları manilerle güreşlere renk katan cazgırlar Balıkçı Sebo, Tokur Mehmet ve Cazgır Osman 5 tur boyunca ünlü başpehlivanları salavatladı.

Başpehlivanlık finalinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi 100. Yıl Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Başpehlivanı Yalçın Üncülkarşılaştı. İki güreşçinin keyif veren mücadelesini hakem Kadir Gül yönetti. 14 dakika süren finalde Yusuf Can Zeybek, dış çangal oyunu ile rakibini mağlup ederek, 348'inci Kabulbaba Yağlı Güreşleri'nin 'Başpehlivanı' oldu.

Zeybek, Balıkesir- İvrindi Akçalören Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin ardından bu sezon 2'nci başpehlivanlık zaferini, ilk kez güreştiği Kabulbaba'da yaşayarak altın kemerin sahibi oldu. Güreş alanını dolduran seyircilerden büyük destek gören Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, güreş severlerin ilgisini karşılıksız bırakmayarak bol bol fotoğraf çekindi. Kabulbaba'da moral bulan Antalyalı güreşçi,5-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 663'üncü Kırkpınar'ın en büyük favorisi olduğunu gösterdi.

Son iki yıldır güreşlerde başaltı boyunda 1'incilik kürsüsüne çıkan Mustafakemalpaşa Çaltılıbüklü güreşçi Okan Yavaş, bu kez de zirvede yerini aldı. Yavaş, finalde

Adem Ustaoğlu'nu yenerek başaltında üst üste 3. kez şampiyon oldu.

Niyazi Dal'a altın kemer

2025 yılı Kabulbaba güreş ağalığı için yapılan ihaleyi ise 500 bin TL ile Fırat Yıldız kazandı.

Madalya ve plaket takdiminin ardından altın kemerli güreş ağası Niyazi Dal yaptığı konuşmada; "2019 yılında güneş ağalığını aldığımda'Ben sağ oldukça tarihi Kabulbaba Yağlı Pehlivan Güreşleri yaşayacak' diye söz vermiştim. Bu sözüme istinaden nasipse seneye 349'uncusu düzenlenecek güreşler için 100 bin lira destek sözü veriyorum. Gelecek yıl ki güreşlerin ağalığını üstlenen Fırat Yıldız kardeşime hayırlı olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, sağ olun var olun, Allah'a emanet olun" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, Kabulbaba Yağlı Güreşleri'nde birinci oldu - Son Dakika

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