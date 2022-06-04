Başpehlivanlar, altın kemerin sahibi olmak için Er Meydanı'na çıkacak - Son Dakika
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Başpehlivanlar, altın kemerin sahibi olmak için Er Meydanı'na çıkacak

04.06.2022 16:27
Başpehlivanlar, altın kemerin sahibi olmak için Er Meydanı'na çıkacak

Kocaeli'de bu yıl 14.'sü düzenlenen Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin başpehlivan kura çekimleri yapıldı.

Kocaeli'de bu yıl 14.'sü düzenlenen Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin başpehlivan kura çekimleri yapıldı. Yarın başpehlivanların güreşeceği müsabakada 120 bin TL değerindeki altın kemer sahibini bulacak.

Kocaelili şampiyon güreşçi Ömer Aslantaş onuruna gerçekleştirilen 14. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, dün İzmit Atletizm Pisti'nde başladı ve pehlivanlar Er Meydanı'na çıktı. Binin üzerinde güreşçinin kol bağladığı müsabakada bugün başpehlivanlar için kura çekimi yapıldı. Davul ve zurnalar eşliğindeki kura çekimine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve eski başpehlivan Ahmet Taşçı da katıldı.

İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Faruk Akkoyun, İsmail Koç, Orhan Okulu ve Yıldıray Akın gibi isimlerin de mücadele edeceği 65 başpehlivanın kurası tamamlandı.

Yarın 120 bin TL değerindeki altın kemerin kimin olacağı belli olacak. - KOCAELİ

Başpehlivanlar, altın kemerin sahibi olmak için Er Meydanı'na çıkacak
Başpehlivanlar, altın kemerin sahibi olmak için Er Meydanı'na çıkacak
Başpehlivanlar, altın kemerin sahibi olmak için Er Meydanı'na çıkacak
Başpehlivanlar, altın kemerin sahibi olmak için Er Meydanı'na çıkacak
Başpehlivanlar, altın kemerin sahibi olmak için Er Meydanı'na çıkacak
Başpehlivanlar, altın kemerin sahibi olmak için Er Meydanı'na çıkacak
Başpehlivanlar, altın kemerin sahibi olmak için Er Meydanı'na çıkacak
Başpehlivanlar, altın kemerin sahibi olmak için Er Meydanı'na çıkacak
Başpehlivanlar, altın kemerin sahibi olmak için Er Meydanı'na çıkacak
Başpehlivanlar, altın kemerin sahibi olmak için Er Meydanı'na çıkacak
Başpehlivanlar, altın kemerin sahibi olmak için Er Meydanı'na çıkacak

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocaeli, Kemer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başpehlivanlar, altın kemerin sahibi olmak için Er Meydanı'na çıkacak - Son Dakika

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