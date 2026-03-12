Batagov'un Sağlık Durumu Açıklandı - Son Dakika
Batagov'un Sağlık Durumu Açıklandı

12.03.2026 15:20
Trabzonspor'da Arseniy Batagov'un sağ dizindeki kısmi bağ yaralanması tespit edildi.

Nurgül GÜNAYDIN/ TRABZON , TRABZONSPOR'da Arseniy Batagov'un sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor Kulübü, Arseniy Batagov'un sakatlığı ile ilgili bir açıklama yaptı. Bordo-mavili takımda Süper Lig'in 25'inci haftasında Zecorner Kayserispor ile oynanan karşılaşma sonrası oyuncunun, sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması tespit edildiği ifade edildi. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Arseniy Batagov'un sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Zecorner Kayserispor maçı sonrası sağ dizinde ağrı ve şişlik oluşan oyuncumuz Arseniy Batagov'un yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda, sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
