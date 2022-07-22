BATE Borisov'dan Mevlana Müzesi'ne ziyaret - Son Dakika
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BATE Borisov'dan Mevlana Müzesi'ne ziyaret

22.07.2022 14:09
BATE Borisov'dan Mevlana Müzesi'ne ziyaret

Konya'da bulunan Belarus temsilcisi BATE Borisov futbol takımı, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

- BATE Borisov'dan Mevlana Müzesi'ne ziyaret

KONYA - Konya'da bulunan Belarus temsilcisi BATE Borisov futbol takımı, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçları için Konya'da bulunan ve 1 hafta boyunca burada kamp yapacak olan BATE Borisov, ilk maçta dün akşam Konyaspor'a 3-0 mağlup olmasının ardından bugünü izinli geçiriyor. Teknik Direktör Aleksandr Mikhaylov'un da aralarında bulunduğu kafile ise izin gününde kentte çeşitli ziyaretler yaptı. Teknik Direktör Aleksandr Mikhaylov ve beraberindekiler, kaldıkları otelden ayrılarak ilk olarak Mevlana Müzesi'ni gezdi. Müzedeki eserleri inceleyen futbolcular ve teknik ekip, yetkililerden eserler ve müze hakkında bilgi aldı. Futbolcular ziyaret sırasında müzedeki eserleri cep telefonlarıyla fotoğraflamayı da ihmal etmedi. Ziyaretin ardından müze bahçesinde takım fotoğrafı çektiren kafile, daha sonra şehrin çeşitli yerlerini gezmek için Mevlana Müzesi'nden ayrıldı.

YORUMLAR
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UEFA Konferans Ligi: BATE Borisov: 0 Konyaspor: 3 (Maç sonucu) UEFA Konferans Ligi: BATE Borisov: 0 Konyaspor: 3 (Maç sonucu) UEFA Konferans Ligi: BATE Borisov: 0 Konyaspor: 1 (İlk yarı) UEFA Konferans Ligi: BATE Borisov: 0 Konyaspor: 1 (İlk yarı)
Kaynak: İHA

Belarus, Futbol, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BATE Borisov'dan Mevlana Müzesi'ne ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: BATE Borisov'dan Mevlana Müzesi'ne ziyaret - Son Dakika
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