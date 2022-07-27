BATE Borisov, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda yarın Konyaspor'a konuk olacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aleksandr Mikhailov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Çabukluk hareketleri ve 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldığı belirtildi.
Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic'in düdük çalacağı Konyaspor-BATE Borisov rövanş karşılaşması yarın saat 21.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.
Son Dakika › Spor › BATE Borisov, Konyaspor maçı öncesi son çalışmasını yaptı - Son Dakika