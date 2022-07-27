BATE Borisov, Konyaspor maçı öncesi son çalışmasını yaptı - Son Dakika
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BATE Borisov, Konyaspor maçı öncesi son çalışmasını yaptı

27.07.2022 12:36
BATE Borisov, Konyaspor maçı öncesi son çalışmasını yaptı

BATE Borisov, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda yarın Konyaspor'a konuk olacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

BATE Borisov, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda yarın Konyaspor'a konuk olacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aleksandr Mikhailov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldığı belirtildi.

Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic'in düdük çalacağı Konyaspor-BATE Borisov rövanş karşılaşması yarın saat 21.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

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BATE Borisov, Konyaspor maçının son antrenmanını yaptı BATE Borisov, Konyaspor maçının son antrenmanını yaptı Konyaspor Avrupa'da 14. randevusuna çıkıyor Konyaspor Avrupa'da 14. randevusuna çıkıyor
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BATE Borisov, Konyaspor maçı öncesi son çalışmasını yaptı - Son Dakika

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