Batman'da Otizmli ve Down Sendromlu Çocuklar Yüzme Kursuna Katılıyor - Son Dakika
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Batman'da Otizmli ve Down Sendromlu Çocuklar Yüzme Kursuna Katılıyor

Batman\'da Otizmli ve Down Sendromlu Çocuklar Yüzme Kursuna Katılıyor

Batman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yüzme kursuna otizmli ve down sendromlu çocuklar katılıyor. Bu kurs sayesinde çocuklar yüzme öğrenirken aynı zamanda sosyalleşiyorlar.

05.08.2024 11:05
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Batman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü açılan yüzme kursuna katılan otizmli ve down sendromlu çocuklar, bu sayede hem yüzme öğreniyor hem de sosyalleşiyorlar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında Batman'da düzenlenen kurslarda 2023 yılında 17 bin öğrenciye yüzme eğitimi verildi. Bu yılın ilk 7 ayında ise 11 bin civarında öğrenci eğitime katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce bu yıl ilk kez özel çocuklara yönelik de ücretsiz yüzme eğitimi planlandı.

20 özel çocuk katılıyor

Kursa katılan 6 down sendromlu ve 14 otizmli çocuk yaz tatili döneminde uzman antrenörlerden yüzme eğitimi alıyor. 8'i kız 20 otizmli ve down sendromlu çocuk, bu sayede hem bunaltıcı sıcaklarda serinliyor hem de güvenle kulaç atmayı öğreniyor. Çocukların sosyalleşmesini sağlayan kurs ay sonuna kadar devam edecek.

19 Mayıs Spor Tesisleri ve Olimpik Yüzme Havuzu Amiri Hıdır İçge yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının projesi kapsamında her yaz döneminde yüzme bilmeyen çocuklara eğitim verdiklerini söyledi. Olimpik havuzda verdikleri eğitimlere bu yaz döneminde özel çocukların da katıldığına işaret eden İçge, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, bu yıl ilk kez özel çocuklara yönelik yüzme kursu açtı. Her bir çocuğa bir yüzme antrenörü birebir eğitim veriyor. Çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de serinliyor. Çocuklar, eğitimlerden büyük keyif alıyorlar. Onlar neşeli ve keyifli olunca bizler de mutlu oluyoruz, ayrıca çocuklar burada sosyalleşiyor" dedi.

Eğitimlerin haftanın 2 günü 2 saat olduğunu anlatan İçge, ailelerin de çocuklarına yüzme eğitimi verilmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti. Ailelerin kendilerine teşekkür ettiğini belirten İçge, çocuklar yüzerken ailelerin de çocuklarını izlediğini söyledi. Hıdır İçge, Temmuz ayında başlayan kayıtların devam ettiğini söyledi.

Baba Fatih Değirmenci, otizmli oğlunun yüzme eğitimi aldığını ifade ederek, "Haftanın iki günü iki saat yüzmeye getiriyoruz. Bu yaz sıcaklarında hem serinliyor hem de hareketleri artmış oluyor. Çocuk da keyif alıyor biz de keyif alıyoruz. Hocalardan özel eğitim alıp yüzme öğreniyorlar. Ek bir aktivite olmuş oluyor. Bu imkanı sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mehmet Şafi Özperk'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Batman'da Otizmli ve Down Sendromlu Çocuklar Yüzme Kursuna Katılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da Otizmli ve Down Sendromlu Çocuklar Yüzme Kursuna Katılıyor - Son Dakika
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