Batman Lisesi Floor Curling'de Tarihi Başarı - Son Dakika
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Spor

Batman Lisesi Floor Curling'de Tarihi Başarı

Batman Lisesi Floor Curling\'de Tarihi Başarı

Batman Sosyal Bilimler Lisesi, floor curlingde Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

07.03.2025 10:54
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Batman Sosyal Bilimler Lisesi, 2024-2025 Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında düzenlenen Floor Curling il ve grup müsabakalarında başarı göstererek Türkiye finallerine yükseldi. Batman tarihinde ilk kez bir okulun spor takımı bu branşta finallere katılma hakkı kazandı.

Diyarbakır'da 1-4 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen gençler karma grup müsabakalarında Batman'ı temsil eden Sosyal Bilimler Lisesi, Kayseri'de düzenlenecek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Beden eğitimi öğretmeni Serkan Alparslan, floor curling branşının yaklaşık beş yıldır okul sporları arasında yer aldığını ve Batman'da son birkaç yıldır yaygınlaşmaya başladığını belirtti. Öğrencilerinin büyük bir azimle çalıştığını vurgulayan Alparslan, "Önce il elemelerinde başarı elde ettik, ardından Diyarbakır'daki grup müsabakalarına katıldık. Burada da dereceye girerek Türkiye finallerine katılma hakkı kazandık. Bu spor dalında Batman'ı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz" dedi.

Batman Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mesut Yıldız ise öğretmen ve öğrencilerin yaklaşık bir aydır yoğun bir hazırlık süreci geçirdiğini belirterek, "Okulumuzdan üç takım yarışmalara katıldı ve Batman il birincisi olarak Diyarbakır'a gittik. Orada da birincilik elde ederek Kayseri'de düzenlenecek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandık. Floor curling branşında Batman'dan ilk kez bir takım Türkiye finallerine gidiyor. Öğrencilerimize güveniyoruz, inşallah Kayseri'de de önemli bir başarı elde ederek Batman'a birincilikle dönecekler" ifadelerini kullandı.

Batman'da akıl ve zeka oyunları kapsamında gelişmekte olan floor curling branşında elde edilen bu tarihi başarı, spor camiası tarafından takdirle karşılandı. Kayseri'de düzenlenecek Türkiye finallerinde Batman Sosyal Bilimler Lisesi'nin göstereceği performans merakla bekleniyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Batman Lisesi Floor Curling'de Tarihi Başarı - Son Dakika

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