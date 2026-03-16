Batman Petrolspor Liderliğini Sürdürdü

16.03.2026 16:40
Batman Petrolspor, Karaman FK'yı 6-0 yenerek 31. haftayı galibiyetle tamamladı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 31. hafta mücadelesi 3 maçla sona erdi.

Batman Petrolspor, deplasmanda Karaman FK'yi 6-0 mağlup etti. Haftayı galibiyetle kapatan Batman temsilcisi, puanını 67'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Beyaz Grup'ta 31. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR29207269254467
2.MUĞLASPOR29197343133064
3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR30166850351554
4.İSKENDERUNSPOR30157846331352
5.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ301410642291352
6.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR29155963323150
7.SULTAN SU İNEGÖLSPOR29148754332150
8.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR291212552371548
9.MKE ANKARAGÜCÜ2913883733447
10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR30126124638842
11.GMG KASTAMONUSPOR30118113939041
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ2991283531439
13.MERKÜR JET ERBAASPOR3096153449-1533
14.KARACABEY BELEDİYESPOR2985163147-1629
15.BEYKOZ ANADOLUSPOR2965182853-2523
16.KEPEZSPOR2958162656-3023
17.ALTINORDU29310162153-3219
18.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ3038192069-4917
19.BUCASPOR 19282936203162-3115
Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 18:04:29. #7.12#
