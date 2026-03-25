Batman Petrolspor, Şanlıurfaspor\'u 2-1 Yendi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 32'nci haftasında sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 32'nci hafta maçında Batman Petrolspor, Batman Şehir Stadyumu'nda Şanlıurfaspor'u konuk etti. Maça etkili başlayan Batman Petrolspor, 18'inci dakikada Rahman Buğra Çağıran'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Şanlıurfaspor, 26'ncı dakikada Berk Yıldız'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında iki takım da gol şansı bulmaya çalıştı. Maçın 48'inci dakikasında Şanlıurfaspor oyuncusu Recep Yemişci'nin kendi kalesine attığı golle Batman, 2-1 öne geçti. Maç ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Batman Petrolspor bu galibiyetle puanını 70 yaptı ve ligdeki liderliğini sürdürdü.