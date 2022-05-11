Batman Petrolspor'un yeni yönetimi için toplantı düzenlendi - Son Dakika
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Batman Petrolspor'un yeni yönetimi için toplantı düzenlendi

11.05.2022 19:09
Batman Petrolspor'un yeni yönetimi için toplantı düzenlendi

TFF 2. Lig'e yükselen Batman Petrolspor'un yeni yönetimini oluşturmak ve takımın geleceğini görüşmek amacıyla toplantı yapıldı.

TFF 2. Lig'e yükselen Batman Petrolspor'un yeni yönetimini oluşturmak ve takımın geleceğini görüşmek amacıyla toplantı yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Valilik salonunda yapılan toplantıda, Batman Petrolspor'un son 5-6 yıldır inişli ve çıkışlı bir grafik izlediğini söyledi.

Son 2 yıldır bu grafiğin yukarı yönlü olduğunu aktaran Şahin, şampiyonlukla bu olumlu gidişin taçlanmış olduğunu belirtti.

Başarının sürdürülebilir, takımın ikinci ligde kalıcı olması ve daha yukarıyı hedeflemesinin en büyük istekleri olduğunu kaydeden Şahin, şöyle konuştu:

"Bunun için sağlam bir yönetim yapısı kurulması gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz. Güçlü bir yönetim oluşturulmalı. Ekonomik olarak sürdürülebilir bir yapı kurulmalı. 2022-2023 sezonuna güçlü bir yapıyla girilmeli ve bu hemen yapılmalı. Mümkünse bugün yeni yönetimi ve bu yönetimin kendi transfer komitesini oluşturup, kaynaklarını belirleyip harekete geçilmesi lazım."

İş insanı Esat Ekremoğlu ise Vali Şahin ve Batman halkının desteği ile Petrolspor'un güzel bir noktaya geldiğini, takımın daha iyi yerlere gelmeyi hak ettiğini anlattı.

Kulübün hisselerine talip olduğunu ifade eden Ekremoğlu, şunları kaydetti:

"Petrolspor'un hisselerinin satışı ile ilgili olarak yüzde 100 hissesine talibim. 10 milyon lirayı Petrolspor'un kasasına koymayı taahhüt ediyorum ve geri kalan 10 milyon lirayı da taksitli bir şekilde kulübün ihtiyaçlarını görecek şekilde yüzde 100 hissesine talibim."

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Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Batman, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Batman Petrolspor'un yeni yönetimi için toplantı düzenlendi - Son Dakika


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