Batmanlı kızlar 6 ayda tanıştıkları Badmintonla il ve bölge 1.'si oldu - Son Dakika
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Batmanlı kızlar 6 ayda tanıştıkları Badmintonla il ve bölge 1.'si oldu

03.03.2022 15:02

- Batmanlı kızlar 6 ayda tanıştıkları Badmintonla il ve bölge 1.'si oldu Batmanlı kızların hedefi Türkiye şampiyonası Batman Selahaddin Eyyubi Orta Okulu kız öğrencileri Muş'ta düzenlenen badminton turnuvasında bölge 1.'si oldu.

- Batmanlı kızlar 6 ayda tanıştıkları Badmintonla il ve bölge 1.'si oldu

Batmanlı kızların hedefi Türkiye şampiyonası

BATMAN - Batman Selahaddin Eyyubi Orta Okulu kız öğrencileri Muş'ta düzenlenen badminton turnuvasında bölge 1.'si oldu. Öğrenciler, hedefleri olan Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Batman Selahaddin Eyyubi Orta Okulu kız öğrencileri, Batman Badminton turnuvasında 1'inci olduktan sonra 8 ilin katıldığı bölge turnuvasına katılmaya hak kazandı. Başarılı kızlar, katıldıkları bölge turnuvasında da 1.'lik elde etti.

Kısıtlı imkanlarla bölge birincisi olduklarını belirten beden eğitimi öğretmeni Yasemin Yıldız, öğrencileriyle ilk başladıklarında hiçbir şekilde badmintonu tanımadıklarını söyledi. Okulda ilk önce badminton kurslarını tanıtmaya başlandığını belirten Yıldız, "Okulda badminton oyunu ile alakalı bir malzememiz yoktu. Öğrencilerimiz kendi imkanları ile raket alarak en iyi öğrencileri seçip bir takım kurmaya karar verdik. Batman'da düzenlenen yarışmada birinci olduk. Bölge turnuvasına katıldık. Bölge turnuvasında 8 takım vardı. 8 ili yenerek 1'inci olduk. Şimdi Türkiye şampiyonluğuna hazırlıklarımızı yapıyoruz. Orda da inşallah derece bekliyoruz" dedi.

"Hedefimiz Türkiye şampiyonasında dereceye girmek"

Bölge turnuvasında 1. olan Şeval Soysal, badmintona ilk başladıkları zaman hiçbir şekilde bu kadar iyi olmadıklarını ifade etti. Soysal, "Sonrasında Yasemin hocamız bizi eğiterek Batman'da ve bölgede 1'inci olduk. Hedefimiz Elazığ'a gidip Türkiye 1.'si olmaktır. Haftada sadece bir kez çalışabiliyoruz. Bu kısıtlı bir saat ve haftada bir defa antrenman yaparak bu seviyeye gelmek bizim için büyük bir başarıdır. İnşallah Türkiye şampiyonasında dereceye gireceğiz" diye konuştu.

"5 ayda Batman ve bölge 1.'si olduk"

Bölge turnuvasında 1. gelen Aslı Şimşek ise 4-5 aydır badminton oynadıklarını ve bu zaman içinde Batman ve bölge birincisi olduklarını dile getirdi. Şimşek, hedeflerinin Elazığ'da düzlenecek Badminton Türkiye Şampiyonası'nda 1. olmak olduğunu kaydetti.

Batmanlı kızlar 6 ayda tanıştıkları Badmintonla il ve bölge 1.'si oldu
Batmanlı kızlar 6 ayda tanıştıkları Badmintonla il ve bölge 1.'si oldu
Batmanlı kızlar 6 ayda tanıştıkları Badmintonla il ve bölge 1.'si oldu
Batmanlı kızlar 6 ayda tanıştıkları Badmintonla il ve bölge 1.'si oldu
Batmanlı kızlar 6 ayda tanıştıkları Badmintonla il ve bölge 1.'si oldu

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Sinema - The Batman Sinema - The Batman Sinema Sinema

Selahaddin Eyyubi, Badminton, Türkiye, Batman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Batmanlı kızlar 6 ayda tanıştıkları Badmintonla il ve bölge 1.'si oldu - Son Dakika


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