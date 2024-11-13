Batshuayi 200 Bin Euro Dolandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Batshuayi 200 Bin Euro Dolandırıldı

Batshuayi 200 Bin Euro Dolandırıldı

Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi, dolandırıcıdan şikayetçi oldu; şüpheli serbest bırakıldı.

13.11.2024 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali AKSOYER/İSTANBUL,GALATASARAY'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, danışmanlık hizmeti veren bir kişi tarafından 200 bin Euro dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Futbolcunun şikayeti üzerine H.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi, geçtiğimiz Temmuz ayında dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Batshuayi'nin 10 Temmuz 2024 tarihinde 6 aylık ev kirasını ödemesi ve bir otomobil temin etmesi için, kendisine danışmanlık yapan H.B.'ye 200 bin Euro ödeme yaptığını söylediği öğrenildi. Ancak aradan bir süre geçmesine rağmen ev kirasının ödenmemesi ve vaat edilen otomobilin teslim edilmemesi üzerine ünlü futbolcunun şikayetçi olmaya karar verdiği belirtildi.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Michy Batshuayi'nin şikayetçi olduğu H.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Poliste yapılan sorgusunda dolandırıcılık iddialarını kabul etmeyen şüphelinin, yaşanan bir takım aksiliklerden dolayı böyle bir durumun ortaya çıktığını söylediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Michy Batshuayi, Dolandırıcı, Galatasaray, Ekonomi, 3-sayfa, Futbol, Hukuk, Spor, Suç, Son Dakika

Son Dakika Spor Batshuayi 200 Bin Euro Dolandırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
12:13 Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı
11:55 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi
09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
16:35 Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi
16:32 Galatasaray’dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu Galatasaray'dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu
16:20 ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’ta resmen başlıyor ATM'lerde yeni dönem: 1 Ocak'ta resmen başlıyor
16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
16:07 Serdar Ortaç’tan hayranlarını korkutan ’’İntihar’’ çıkışı Serdar Ortaç'tan hayranlarını korkutan ''İntihar'' çıkışı
16:04 Mauro Icardi’nin sahalara dönüş tarihi belli oldu Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu
15:54 Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 12:42:07. #1.13#
SON DAKİKA: Batshuayi 200 Bin Euro Dolandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.