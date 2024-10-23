Batshuayi'den Okan Buruk itirafı - Son Dakika
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Batshuayi'den Okan Buruk itirafı

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Michy Batshuayi, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray-Elfsborg maçı öncesi konuştu. Batshuayi'nin Okan Buruk hakkındaki, "3-4 sezondur konuşuyorduk. Her yaz görüştük ve bir gün, 'Hadi bunu yapalım' dedim. Bana güvendiğini ve beni takımında ne kadar istediğini gösterdi" şeklindeki itirafı ise viral oldu.

23.10.2024 14:59
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Michy Batshuayi, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray-Elfsborg maçı öncesi UEFA TV'ye konuştu.

ASLAN'IN RAKİBİ ELFSBORG

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, bu akşam UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde Elfsborg'u konuk edecek. Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

"3-4 SEZONDUR KONUŞUYORDUK"

Galatasaray'a transfer sürecini, Okan Buruk'la yaptığı görüşmeyi aktaran ve Okan Buruk ile daha önceden konuştuğunu belirten Batshuayi, "İlginç olan şu, 3-4 sezondur konuşuyorduk. Her yaz görüştük ve bir gün, 'Hadi bunu yapalım' dedim. Bana güvendiğini ve beni takımında ne kadar istediğini gösterdi. Bir antrenörün 3 ya da 4 sezon bir oyuncuyu araması alışıldık bir durum değildir. Kendime bunun için doğru zaman olduğunu söyledim ve kararımdam pişman değilim." ifadelerini kullandı.

Batshuayi\'den Okan Buruk itirafı

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    Yorumlar (1)

  • Osman Kaan:
    Bicí bicí bitirici değilsin ada görev adamısın 1 0 Yanıtla
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