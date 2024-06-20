Batshuayi takımdan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika
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Batshuayi takımdan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı tartışmalara son noktayı koydu

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Fenerbahçe'nin Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, ezeli rakipleri Galatasaray ile anlaşmaya vardığı konuşulan Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılacağını duyurdu. Ilıcalı, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Belçikalı forvet ile yola devam etmeme kararı aldıklarını söyledi.

20.06.2024 17:40
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Süper Lig devi Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Belçikalı forvet Michy Batshuayi'yle yola devam etmeme kararı aldıklarını duyurdu.

Acun Ilıcalı, Jose Mourinho ile yaptıkları görüşmeden sonra Batshuayi ile devam etmeme kararı aldıklarını söyledi. Ilıcalı, "Hocamız Jose Mourinho ile yaptığımız toplantılarda santrfor konusunda başka bir yol haritası belirledik. Transfer çalışmalarımız ve görüşmelerimiz olumlu bir şekilde sürüyor. Taraftarlarımızın bunu da bilmesini istiyorum. Biz arzu etseydik Batshuayi'yi takımda tutardık. Taraftarımız sabırlı olsun ve bize güvenmeye devam etsin" dedi.

49 GOLE KATKI SAĞLADI

2022 yazında transfer olduğu Fenerbahçe'de, 75 resmi maça çıkan Michy Batshuayi bu karşılaşmalarda 44 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

Batshuayi takımdan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı tartışmalara son noktayı koydu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Michy Batshuayi, Jose Mourinho, Acun Ilıcalı, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Batshuayi takımdan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Mehmet Hamdi Albuz: Raporu doğrultusunda !!!!! adamın kontratı bitti GALTASARAY kadar para veremedik o nedenle ayrılıyor...Derim.. 60 31 Yanıtla
    Pinokyo: Gsnin fenerden daha fazla para verdiği nerde görülmüş :D 39 19 Salih Akinci: Yahu dediğine kendin inanıyormusun? Adamlar 15 milyonu Cengiz’e verdiler. Yani 3 milyonu mu çıkaramadı bu kulüp şimdi. 5 1
  • Ender Kervancıoğlu: Daha önce gökhan gönül ve caner erkin süper ligde şampiyon olabilmek ve şampiyonlar liginde oynayabilmek için beşiktaşa gidip sonra fenre geri dönmüşlerdi. Bu tip tercihleri hoş görmek lazım. Batsuhayi iyi bir profesyonel ama yanlış takımda oynuyordu. Galatasaray fantastik bir kulüp ve kupa canavarı. Şimdi doğru yerdesin. 32 31 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Futbol uzmanı acun, Allahyar ve şota ile devam edeceklerini açıkladı 42 7 Yanıtla
  • Alpi: Arzu etmemişler bak sen vay arkadaş tam eğlence ?? 23 8 Yanıtla
  • Numan Koca: Hahaha karar almılar?? kaptırdık demıyıda.Survıvora benzemezs bu acunnn ahahah 22 8 Yanıtla
    Serdar Ozen: Kaktırdık da diyebilir 1 1 Salih Akinci: Cengiz’e 15 milyon verebilen bir kulüp , batsman’a 3 milyonu bulamadı ve kaptırdı evet. 0 0
  • tuncay doğancı: Maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor :) 18 3 Yanıtla
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