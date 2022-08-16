Battalgazi'de gençlere kültürel spor hizmeti - Son Dakika
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Battalgazi'de gençlere kültürel spor hizmeti

16.08.2022 16:03
Battalgazi'de gençlere kültürel spor hizmeti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 7-15 yaş grubu çocukların kültürel açıdan daha donanımlı hale gelmeleri ve yaz ayını verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla Yaz Spor Okullarına katılım sağlayan çocuklara sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 7-15 yaş grubu çocukların kültürel açıdan daha donanımlı hale gelmeleri ve yaz ayını verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla Yaz Spor Okullarına katılım sağlayan çocuklara sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Meclis Üyeleri ile birlikte bölgenin en geniş yaşam merkezleri arasında gösterilen Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'ni gezdi. Başkan Güder'in talimatları ile ilçedeki 7-15 yaş grubu çocukların kültürel açıdan daha donanımlı hale gelmeleri, spor yapmaları ve sosyal aktivitelere katılarak yaz ayını verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla açılan Yaz Spor Okullarına katılan çocuklara da sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Milletvekili Çakır ve İl Başkanı Koca, İngilizce derslerinden dramaya, futboldan basketbola, resimden müziğe, voleyboldan yüzmeye ve tekvandodan satranca kadar birçok sportif ve sanatsal etkinliklerde eğitim gören çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuklara önemli tavsiyelerde de bulunan Milletvekili Çakır ve İhsan Koca, ilçedeki gençlere verdiği büyük önemden dolayı Başkan Güder'e teşekkürlerini ileterek, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.

"Başkanımız gençlere büyük önem veriyor"

Çocuklara tatillerini en güzel ve faydalı bir şekilde geçirmelerine imkan sunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini ileten AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, "Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, geleceğimizin teminatı gençlere büyük önem veriyor. Verdiği değeri apaçık görüyoruz. Bu gençlerimiz için büyük bir şans. Gençlerimiz, Battalgazi'de her imkana sahip. Başkanımıza ve kıymetli ekibine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimiz için ciddi yatırımlar yaptık"

Türkiye'nin aydınlık yarınları için taşın altına sadece ellerini değil gövdelerini koyduklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Çocuklarımıza böylesine güzel etkinliklerle hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Sizleri seviyoruz. Sizler bizim başımızın tacısınız. Geleceğimizin teminatı, aydınlık yarınlarısınız. 2019 yılında göreve geldiğimiz günden itibaren sevgili gençlerimizi geleceğe hazırlamak ve onlara katkı sağlamak adına ciddi gayretler ortaya koyuyoruz. Bunlarda bir tanesi de şuanda devam eden yaz spor kurslarımızdır. Her yaz döneminde olduğu gibi bu yaz ayında da çocuklarımızı sporla buluşturuyoruz. Kurslarımızdan binlerce gençlerimiz faydalanıyor. Bunun öncesinde ilçemizde milyonluk gençlik yatırımlarını hizmete sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Gençlerimizin bu hizmetten yararlandığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ailelerimize de özel olarak teşekkür ediyorum. Battalgazi Belediyesi olarak gençlerimize sunduğumuz hizmetler artarak devam edecek. Hepinizin gözlerinden öpüyorum" şeklinde konuştu.

"En büyük hazinemiz gençlerimizdir"

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, "Gençlik bizim vazgeçilmezimizdir. Alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra gençlerimizin için yapılan yatırımları ve etkinliğe büyük önem veriyoruz. Gençler sadece geleceğimizin değil bugünümüzün de teminatıdır. Bugün buraya baktığımız zaman güzel bir tesis ve en büyük hazinemiz olan gençlerimiz için güzel bir kurs organize edilmiş. Yavrularımız mutlu, ailelerimiz mutlu, yöneticilerimiz mutlu. Hal böyle olunca bizlerde mutlu oluyoruz. Başkanımız Osman Güder'e canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tür etkinlikler gençlerimizin gelişimi ve sosyalleşmesi açısından büyük öneme sahip. Bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi gerekiyor. Sizler bizim en büyük hazinemizsiniz. Burada kıymetli ailelerimize bir tavsiyem olacak. Çocuklarınızı sosyal medyanın ağından biraz kurtararak, sosyalleşmelerini sağlayın. Tabi ki sosyal medyanın faydalı şeylerinden yararlandırın ama çocuklarınız sosyal medyanın esiri olmasın. Geleceği inşa edeceğimiz, geleceği emanet edeceğimiz gençlerimizin daha iyi, daha faydalı ve daha vatansever bireyler olarak yetişmesi için her türlü desteği sağlıyoruz. O sebeple gençlere yönelik yatırımlarla geleceğe dair güzellikler inşallah bütün Türkiye'yi kapsayacak, bütün Türkiye'de yeni güzelliklere pencere açacak" dedi. - MALATYA

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Kahtalı: 'AK Parti milletin umudu yarınların güvencesi oldu' Kahtalı: 'AK Parti milletin umudu yarınların güvencesi oldu'
Kaynak: İHA

Milletvekili, Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Battalgazi'de gençlere kültürel spor hizmeti - Son Dakika

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