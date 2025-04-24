Battalgazi Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine 4,5 Milyon TL Destek - Son Dakika
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Battalgazi Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine 4,5 Milyon TL Destek

Battalgazi Belediyesi\'nden Amatör Spor Kulüplerine 4,5 Milyon TL Destek

Battalgazi Belediyesi, ilçedeki 58 amatör spor kulübüne toplamda yaklaşık 4,5 milyon TL tutarında spor malzemesi desteği sağladı. Belediye Başkanı Bayram Taşkın, gençleri spora yönlendirmek ve kulüpleri güçlendirmek amacıyla bu yardım programını hayata geçirdiklerini duyurdu.

24.04.2025 13:21  Güncelleme: 13:24
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Battalgazi Belediyesi, ilçedeki 58 amatör spor kulübüne yaklaşık 4,5 milyon TL tutarında spor malzemesi desteğinde bulundu. Belediye Başkanı Bayram Taşkın, gençleri spora yönlendirmek ve kulüplerin ayakta kalmasına katkı sağlamak amacıyla bu desteğin hayata geçirildiğini belirtti.

Battalgazi Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve gençlerin sporla buluşmasına olanak sağlamak amacıyla önemli bir destek programını hayata geçirdi. "Amatörde hayat var, amatörde gelecek var" anlayışıyla yürütülen program kapsamında 58 kulübe toplamda yaklaşık 4,5 milyon TL değerinde spor malzemesi yardımı yapıldı.

Gençlerin spora erişimi ve kulüplerin güçlendirilmesi hedefleniyor

Battalgazi Belediyesi tarafından organize edilen "Spor Malzemeleri Dağıtım Töreni", genç sporcular ve kulüp temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Törende konuşan Belediye Başkanı Bayram Taşkın, özellikle gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesinin önemine değinerek, "Deprem sonrası zorluklarla mücadele eden kulüplerimizin yanında olmak ve gençlerimizin sporla bağını güçlendirmek amacıyla bu programı başlattık" dedi.

Taşkın, "Sporun birleştirici gücü etrafında toplanan, geleceğini sağlam temeller üzerine kurmak isteyen genç kardeşlerimizi spora teşvik etmek bizim için büyük bir görev. Aynı zamanda onların en büyük destekçisi olmak bizlere onur veriyor" ifadelerini kullandı.

"Spor altyapısına yatırım, geleceğe yatırımdır"

Belediye tarafından sağlanan malzeme desteği, farklı branşlarda faaliyet gösteren amatör kulüplerin antrenman kalitesini artırmayı ve daha fazla gencin bu kulüpler bünyesinde spor yapmasını sağlamayı hedefliyor. Malatya'nın geleceğine yapılan bu yatırım, spor kültürünün tabana yayılmasına ve yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına da katkı sunacak. Başkan Taşkın, konuşmasının sonunda tüm takımlara ve sporculara başarı dileklerinde bulunarak, "Battalgazi Belediyesi olarak her zaman amatör kulüplerimizin yanında olacağız. Gençlerimizin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sunacak her adımda onların destekçisiyiz. Spora ve sporcuya olan inancımızı ve desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Toplumun her kesimine dokunan sosyal belediyecilik anlayışı

Battalgazi Belediyesi'nin amatör spora verdiği destek, aynı zamanda belediyecilik anlayışının sadece altyapı ve üstyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını, sosyal yaşamı da kapsadığını bir kez daha gösterdi. Gençliğe yatırımın, toplumun geleceğine yapılan en değerli yatırım olduğunun bilinciyle hareket eden Battalgazi Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını artırarak sürdürecek. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Battalgazi Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine 4,5 Milyon TL Destek - Son Dakika

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