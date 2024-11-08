Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe'nin kaptanını yerden yere vurdu - Son Dakika
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Spor

Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe'nin kaptanını yerden yere vurdu

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Az Alkmaar'a deplasmanda 3-1 mağlup olmasının ardından maçı değerlendiren spor yorumcusu Batuhan Karadeniz, performansıyla sarı-lacivertli taraftarların da tepkisini çeken kaptan Mert Hakan Yandaş'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

08.11.2024 21:57  Güncelleme: 22:05
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Eski futbolcu, şimdilerin ise spor yorumcusu Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu AZ Alkmaar'a 3-1 yenilmesinin ardından sarı-lacivertlilerin kaptanı Mert Hakan Yandaş ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"FUTBOLCU DEĞİLSİN"

Maçın ardından Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş hakkında konuşan Karadeniz, "Senin amacın futbol oynamak değil. Senin amacın kaos yaratmak. Sahaya giriyorsun, 5 tane top geliyor 4 tanesini kaybediyorsun. Niye avarelsin. Çünkü futbolcu değilsin! Futbolculuk kimliğin yok. İşin gücün ortalığı karıştırıyım bir şeyler yapıyım" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR KAPTAN FENERBAHÇE'YE YAKIŞMIYOR"

Mert Hakan'ın takım kaptanlığını da eleştiren Batuhan Karadeniz, "Takım kaptanı değil misin? Konuşsana iki genç oyuncuyla. Söyleyemezsin çünkü kendin yapmıyorsun. Dönüp çocuk sana 'abi sen ne yapıyorsun?' diye sorsa ne diyeceksin. Bende hırlıyorum dersin.Yakışır mı koskoca Fenerbahçe kulübüne Mert Hakan Yandaş gibi bir kaptan" dedi.

MERT HAKAN'IN İSTATİSTİKLERİ OLAY OLDU

Mücadeleye 79. dakikada dahil olan ve oyunda kaldığı sürede yetersiz bir performans sergileyen Mert Hakan Yandaş'a sarı-lacivertli taraftarlardan büyük tepki çekti.

Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe'nin kaptanını yerden yere vurdu
Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe'nin kaptanını yerden yere vurdu
Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe\'nin kaptanını yerden yere vurdu

Batuhan Karadeniz, Mert Hakan Yandaş, Az Alkmaar, Fenerbahçe, Karadeniz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe'nin kaptanını yerden yere vurdu - Son Dakika

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