Bavulunu bile topladı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe\'den ayrılıyor

Sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Osayi Samuel eşyalarını İngiltere'ye yolladı. Kariyerine İngiltere'de devam etmesi bekleniyor.

EŞYALARINI YOLLADI

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki sağ bekin eşyalarını İngiltere'ye yolladığı öğrenildi. 2021 yılından beri Sarı-Lacivertliler'de forma giyen yıldız oyuncunun kariyerine İngiltere'de devam etmesi bekleniyor.

Yıldız oyuncu, 2021 yılında QPR'den Fenerbahçe'ye 500 bin euroya transfer olmuştu. 22 kez Nijeryalı Milli Takım forması giyen tecrübeli futbolcu, bu sezon yeni sözleşme için Fenerbahçe ile masaya oturmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon 37 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 8 asistle takımına katkıda bulundu. Fenerbahçe kariyerinde 176 maça çıkan Osayi'nin 7 golü var.