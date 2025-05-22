Bavulunu bile topladı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor - Son Dakika
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Spor

Bavulunu bile topladı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor

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Bavulunu bile topladı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe\'den ayrılıyor
22.05.2025 14:10
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Bavulunu bile topladı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe\'den ayrılıyor
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Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi Samuel, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olmasının ardından eşyalarını İngiltere'ye yolladı. 2021 yılından bu yana sarı-lacivertliler'de forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun, kariyerine İngiltere'de devam etmesi bekleniyor. Samuel, 2021 yılında QPR'den Fenerbahçe'ye 500 bin euroya transfer olmuştu.

Sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Osayi Samuel eşyalarını İngiltere'ye yolladı. Kariyerine İngiltere'de devam etmesi bekleniyor.

EŞYALARINI YOLLADI

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki sağ bekin eşyalarını İngiltere'ye yolladığı öğrenildi. 2021 yılından beri Sarı-Lacivertliler'de forma giyen yıldız oyuncunun kariyerine İngiltere'de devam etmesi bekleniyor.

Bavulunu bile topladı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor

Yıldız oyuncu, 2021 yılında QPR'den Fenerbahçe'ye 500 bin euroya transfer olmuştu. 22 kez Nijeryalı Milli Takım forması giyen tecrübeli futbolcu, bu sezon yeni sözleşme için Fenerbahçe ile masaya oturmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon 37 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 8 asistle takımına katkıda bulundu. Fenerbahçe kariyerinde 176 maça çıkan Osayi'nin 7 golü var.

Bavulunu bile topladı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe\'den ayrılıyor

Fenerbahçe, İngiltere, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bavulunu bile topladı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa yunus Durusoy:
    kim gelirse gelsin, kim giderse gitsin paranın tasma takamsına izin veren bir camianın başarılı olma şansı yok. itaat ne zaman fayda sağlamışkı 21 1 Yanıtla
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