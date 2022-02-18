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Bay haftasını moralli geçiren Kocaelispor'da gözler Tuzla deplasmanında - Son Dakika

Bay haftasını moralli geçiren Kocaelispor'da gözler Tuzla deplasmanında

18.02.2022 16:15
Bay haftasını moralli geçiren Kocaelispor'da gözler Tuzla deplasmanında

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor deplasmanına çıkacak olan Kocaelispor'da hedef galibiyet serisi yakalamak.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor deplasmanına çıkacak olan Kocaelispor'da hedef galibiyet serisi yakalamak. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadele öncesi yeşil-siyahlılar, Babacar Gueye ve Benhur Keser'i maça özel olarak hazırlıyor.

Spor Toto 1. Lig'de bay haftasını geride bırakan Kocaelispor, yarın Tuzlaspor'a konuk oluyor. Balıkesir deplasmanından aldığı 3 puanın ardından bay haftasını moralli geçen yeşil-siyahlılarda hedef galibiyet serisi yakalayarak alt sıralardan kurtulmak. Cezalı hiçbir oyuncusu bulunmayan Kocaelispor, Tuzlaspor karşısında yalnızca sakatlığı süren Hasan Hatipoğlu ve Dino'dan yoksun olacak. Güney Afrikalı golcü Dino'nun bir sonraki maç olan İstanbulspor deplasmanına yetiştirilmesi planlanıyor. Sakatlıklarını atlatan Michael Pereira ile Samed Ali Kaya'nın ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak'ın Tuzlaspor karşısında santrfor bölgesinde Babacar Gueye'ye görev vermesi beklenirken, hafta içerisinde golcü oyuncuyla özel olarak ilgilendi. Özellikle markaj üzerine Babacar Gueye'yi çalıştıran Altıparmak, aynı çalışmayı Benhur Keser'e de yaptırdı. İki oyuncunun, maç günü Körfez ekibinin en güçlü gol silahları olması bekleniyor.

Tuzlaspor ile 4. randevu

Öte yandan yeşil-siyahlı ekip, Tuzlaspor ile tarihinde dördüncü kez karşılaşacak. İki ekip arasında daha önce oynanan 3 müsabakanın ikisinden İstanbul ekibi, birinden ise Kocaeli ekibi galibiyetle ayrılmayı bildi. Yarın oynanacak mücadelede Kocaelispor'un galip gelmesi durumunda her iki takımın da puanı 30 olacak. Yarın akşam saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak olan mücadelede Davut Dakul düdük çalacak. - KOCAELİ

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Balıkesir, Spor Toto, Tuzlaspor, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bay haftasını moralli geçiren Kocaelispor'da gözler Tuzla deplasmanında - Son Dakika Spor


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