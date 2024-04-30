Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi Öğrencileri Türkiye Şampiyonası\'nda Çorum\'u Temsil Edecek

Spor

Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi öğrencileri, Okullararası Bölge Okçuluk Şampiyonası'nda derece elde ederek, Türkiye Şampiyonası'nda Çorum'u temsil etme hakkı kazandı.

Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadında, Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca düzenlenen şampiyonaya 10 ilden 200'e yakın sporcu katıldı.

Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde A-B kız ve erkek gruplarında düzenlenen müsabakalarda Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi B erkek takımı ikincilik, kız takımı da beşincilik elde etti.

Antrenör Uğur Altuncu ve Sefa Bayram nezaretinde katıldıkları şampiyonada derece elde eden B erkek takımı, Mersin'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Çorum'u temsil edecek.