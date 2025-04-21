Bayburt\'ta Rafting Şampiyonası Coşkusu

Bayburt'ta, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından ilk kez Üniversiteler Arası Türkiye Rafting Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya, 8 üniversiteden 71 öğrenci katılım sağlarken, Türkiye'nin en hızlı akan nehri unvanına sahip Çoruh Nehri'nde rafting heyecanı yaşandı.

Şehir merkezinden geçen, kenti ikiye bölen ve Türkiye'nin en hızlı akan nehri olarak bilenen Çoruh Nehri üzerinde kurulan parkurda, Türkiye'den 8 üniversite takımının katılımıyla rafting şampiyonası organize edildi. Erkekler kategorisinde 39, kadınlar kategorisinde ise 32 sporcu olmak üzere toplamda 71 üniversite öğrencisi sporcu, düzenlenen şampiyonada mücadele etti. Kıyasıya rekabete sahne olan rafting yarışlarını ise vatandaşlar köprü üzerinden, kordon boyundan seyrettiler. Bayburt'ta ilk kez ulusal anlamda düzenlenen rafting organizasyonu, renkli görüntülere sahne olurken, sporcular Çoruh'ta rafting yapma heyecanını yaşadılar.

Rize'nin fırtına deresinde antrenman yapan milli kano sporcusu Elif Ceylin Yer, Çoruh Nehri'nin anlatıldığı gibi güzellikte olduğunu, suyun hızlı aktığını söyledi. Yer, okulunu en iyi şekilde temsil edeceğini belirterek, başarılı olmaya gayret göstereceğini dile getirdi.

Çoruh Nehri'nin kendileri için güzel bir deneyim olduğunu ifade eden milli sporcu Emirhan Aksoy, "Bizim için güzel bir deneyim oldu. Daha güzel yerlerde, daha zorlu yerlerde yarıştığımız oldu ama burası gayet iyi, suyun akışı bayağı bir hızlı" dedi.

Bayburt Üniversitesi sporcularından milli sporcu Metin Can Umutluoğlu ise parkurun zorluğundan bahsederek, güzel bir deneyimin parçası olduklarını belirtti.

Türkiye Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü Gürkan Köse, 3 gün sürecek olan yarışların ilkinin bugün yapıldığını kaydederek, bundan sonraki yıllarda da bu organizasyonun devam etmesini temenni etti.

Çoruh Nehri'nin güzelliğini üniversite gençliğinin dinamizmiyle buluşturan bu önemli organizasyona Bayburt Valiliği, belediye, üniversite ve Türkiye Kano Federasyonu katkıda bulundu. - BAYBURT