Bayburtlu Öğrenciler Bilek Güreşinde Türkiye Üçüncüsü

Bilek güreşinde Bayburtlu iki öğrenci Türkiye üçüncüsü oldu.

2024-2025 eğitim öğretim yılı Okul Sporları kapsamında yer alan Bilek Güreşi Gençler B Türkiye Birinciliği Müsabakaları Manisa'da gerçekleştirildi. Müsabakada Bayburtlu öğrencilerden sol kolda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed Emin Özen, 65 kg kategorisinde Türkiye üçüncüsü, sağ kolda Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Zehra Okumuş, 40 kg kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. - BAYBURT