Bayer Leverkusen, Freiburg'u 3-2 mağlup etti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 26. haftasında lider Bayer Leverkusen, deplasmanda Freiburg'u 3-2 yendi.
Xabi Alonso'nun öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Florian Wirtz, 40. dakikada Adam Hlozek ve 53. dakikada Patrik Schick attı.
Ev sahibi ekibin golleri 10. dakikada Ritsu Doan ve 79. dakikada Yannik Keitel'den geldi.
Bu sezon yoluna namağlup devam eden Bayer Leverkusen, üst üste 7. galibiyetini alarak puanını 70 yaptı ve en yakın rakibi Bayern Münih ile arasındaki 10 puanlık farkı korudu.
Bundesliga'da oynanan diğer maçta ise Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u 3-1 mağlup etti.
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından, sarı lacivertli futbolcular orta sahada galibiyet sevinci yaşarken ev sahibi takım taraftarları sahaya girdi ve ortalık karıştı. O anlarda güvenlik güçlerinden kurtulan bir taraftar, Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Livakovic'e yumruk attı. Yediği yumruk sonrası sarsılan kaleci yere düştü. Trabzonsporlu taraftarlar ile Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti.
Trendyol 1. Lig'de 27. hafta oynanan maçlarla tamamlandı. Lider Eyüpspor, Teksüt Bandırmaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek puan farkını 8'e çıkardı. Sakaryaspor ise Altay'ı 2-0 mağlup etti. Puan durumu şu şekildedir: 1. Eyüpspor 64 puan, 2. Göztepe 56 puan, 3. Sakaryaspor 47 puan.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından saha içerisinde yaşanan olaylar büyük bir karışıklığa sebep oldu. Fenerbahçe'nin 3-2 galip geldiği maçın sonrasında Trabzonspor taraftarları sahaya inerek Fenerbahçeli futbolcularla arbede yaşadı. Güvenlik güçleri olayları kontrol altına almakta zorlandı.
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta 3-2 mağlup oldu. Galatasaray ise Kasımpaşa'yı 4-3 yenerek liderliğini sürdürdü. Ligdeki diğer maçların sonuçları ve puan durumu da açıklandı.
Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Michy Batshuayi ise, kendisine saldırdığını düşündüğü bir Trabzonspor taraftarına döner tekme attı.
Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler, gol düellosuna sahne olan maçta Fred'in 2 ve Michy Batshuayi'nin de tek golüyle 3-2 kazanarak puanını 79'a çıkardı. Fenerbahçe, son 19 maçta sadece beraberlikler yaşayarak Trabzonspor'u da mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, bordo-mavilileri 3 yıl sonra deplasmanda kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini Fred ve Michy Batshuayi attı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 79'a yükselterek zirve yarışını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. Maçta Fenerbahçe'nin gollerini Fred ve Batshuayi atarken, Trabzonspor'un gollerini Enis Bardhi ve Trezeguet kaydetti.
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