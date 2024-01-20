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Bayer Leverkusen, Leipzig'i mağlup etti - Son Dakika
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Bayer Leverkusen, Leipzig'i mağlup etti

Almanya Birinci Futbol Ligi lideri Bayer Leverkusen, deplasmanda Leipzig'i 3-2 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri Nathan Tella, Jonathan Tah ve Piero Hincapie attı. Ev sahibi takımın golleri ise Xavi Simons ve Lois Openda'dan geldi. Bayer Leverkusen bu galibiyetle puanını 48'e çıkarırken, Leipzig 33 puanda kaldı.

Bayer Leverkusen, Leipzig\'i mağlup etti
20.01.2024 - 22:41,
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) lideri Bayer Leverkusen, deplasmanda Leipzig'i 3-2 mağlup etti.

Ligde namağlup zirvede yer alan Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Nathan Tella, 63. dakikada Jonathan Tah ve 90+1. dakikada Piero Hincapie attı.

Ev sahibi takımın golleri ise 7. dakikada Xavi Simons ve 56. dakikada Lois Openda'dan geldi.

Bayer Leverkusen bu galibiyetle puanını 48'e çıkarırken, Leipzig 33 puanda kaldı.

Günün diğer mücadelesinde ise Borussia Dortmund, deplasmanda Köln'ü 4-0 yendi.

Kaynak: AA
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