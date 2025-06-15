Bayern Münih Auckland\'a acımadı! Tam bir deste gol

FIFA Dünya Kulüpler Kupası C Grubu ilk maçında Bayern Münih ile Auckland karşı karşıya geldi. TQL Stadyumu'nda oynanan maçı Bayern Münih, 10-0'lık tarihi skorla kazanmayı başardı.

İLK 45 DAKİKADA 6 GOL

Maça çok hızlı başlayan Bayern Münih, 6 ve 21. dakikada Kingsley Coman, 18. dakikada Sacha Boey, 20 ve 45+3'ncü dakikada Michael Olise, 45. dakikada Thomas Müller'in golleriyle devreyi 6-0 önde tamamladı.

MUSIALA'DAN HAT-TRICK

İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Alman ekibi, 68. dakikada Jamal Musiala ile farkı yediye çıkardı. Bu golden 5 dakika sonra yeniden sahneye çıkan Alman yıldız Musiala, 73'te skoru penaltıdan 8-0'a getirdi. Maçta sahneye yine Musiala çıktı. İkinci yarıda oyuna giren 22 yaşındaki yıldız, 84'te attığı golle hat-trick yaparak durumu 9-0 yaptı. Karşılaşmada son sözü Thomas Müller söyledi. Deneyimli golcü, 89. dakikada attığı golle skoru 10-0 yaptı ve maçın sonucunu ilan etti.

SACHA BOEY YILDIZLAŞTI

Galatasaray'ın eski oyuncusu olan ve Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan Sacha Boey, 1 gol ve 1 asistlik performansının yanı sıra etkili oyunuyla maçta yıldızlaşan isimlerden biri oldu.

SANE FORMA GİYMEDİ

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı ancak FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda forma giymek için Alman devine geri dönen Leroy Sane, maçta forma giymedi.

3 PUAN BAYERN'İN

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, turnuvaya 3 puanla başladı. Alman devi, grubun bir sonraki maçında Boca Juniors ile karşılaşacak. Auckland ise Benfica ile kozlarını paylaşacak.