Werder Bremen 'den 2017'de transfer edilen Gnabry, Bayern Münih'te 4 Bundesliga, ikişer Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupa , birer UEFA Şampiyonlar Ligi , UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Bayern Münih, Gnabry'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı - Son Dakika

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