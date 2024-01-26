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Bayern Münih'in Sacha Boey'e imza attırması an meselesi - Son Dakika
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Bayern Münih'in Sacha Boey'e imza attırması an meselesi

Bayern Münih, Galatasaray'dan Sacha Boey'i renklerine bağlamaya artık çok yakın. Kulüpler arasında artık son detaylar konuşulurken anlaşmanın sağlanması durumunda Fransız futbolcu, bugün Münih'e gidecek.

26.01.2024 - 10:44,  Güncelleme: 11:03
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İstanbulspor maçında forma giymeyen Sacha Boey, Bayern Münih'e imza atıyor. Sarı-kırmızılılar, Fransız sağ bekin bonservisini 20 ila 25 milyon euro arasında belirlerken kısa süre içinde futbolcunun yeni takımına katılması bekleniyor.

MÜNİH'E GİDECEK

Galatasaray ile anlaşmaya artık çok yakın olan Bayern Münih, bugün Sach Boey'i Münih'e götürecek. Burada sağlık kontrolünden geçecek Fransız sağ bek daha sonra resmi imzayı atacak.

31 MAÇA ÇIKTI

2025 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Sacha Boey, bu sezon 31 maçta forma giydi. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol attı.

Bayern Münih\'in Sacha Boey\'e imza attırması an meselesi
YORUMLAR (4)
  • ergan yasar: en fazla 7-8 değeri Yanıtla 108 2
  • UğuR DURAN: bu şu anlama geliyor: Galatasaray UEFA kupasında çok bir beklenti içinde değil. Farkına varmaları gereken bir konu var, Lig şampiyonluğu da çantada keklik değil. Yazık olur Yanıtla 9 30
  • Arif Özdemir: senin değerin ne kadar beyin hasarlı ergan yaşar Yanıtla 1 30
  • Arif Özdemir: senin değerin ne kadar 8 4

Galatasaray, Sacha Boey, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayern Münih'in Sacha Boey'e imza attırması an meselesi - Son Dakika
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