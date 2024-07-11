Bayern Münih, Joao Palhinha'yı transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bayern Münih, Joao Palhinha'yı transfer etti

Bayern Münih, İngiliz ekibi Fulham'dan 29 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Joao Palhinha'yı kadrosuna kattı. Palhinha, 30 Haziran 2028'e kadar geçerli 4 yıllık bir sözleşmeyle takıma katıldı. Geçen sezon Fulham'da 39 maçta 4 gol atan ve 1 asist yapan Palhinha, aynı zamanda Portekiz Milli Takımı'nda da forma giydi.

11.07.2024 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, İngiliz ekibi Fulham'dan 29 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Joao Palhinha'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "29 yaşındaki Portekizli oyuncu, 30 Haziran 2028'e kadar geçerli 4 yıllık bir sözleşmeyle takıma katılıyor." denildi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'da (EURO 2024) çeyrek finalde elenen Portekiz Milli Takımı'nda da oynayan Palhinha, geçen sezon Fulham'da 39 maçta 4 gol atıp, 1 asist yaptı.

Kaynak: AA

Bayern Münih, Portekiz, Fulham, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayern Münih, Joao Palhinha'yı transfer etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
12:00 Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi
11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
11:02 İngiltere’de Türk vekil, Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti İngiltere'de Türk vekil, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
11:44 Kilosu 350 TL’den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor
11:27 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3
11:23 Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş
11:18 3 ilimizde binlerce ağaç devrildi, uzman isim endişeli: Bunlar alışık olmadığımız şeyler 3 ilimizde binlerce ağaç devrildi, uzman isim endişeli: Bunlar alışık olmadığımız şeyler
11:16 Çocuğa yapılanı görenler yakaladığı şüpheliyi öldüresiye dövdü Çocuğa yapılanı görenler yakaladığı şüpheliyi öldüresiye dövdü
10:51 Londra’daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 13:03:15. #1.13#
SON DAKİKA: Bayern Münih, Joao Palhinha'yı transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement