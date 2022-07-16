Bayern Münih kariyerine 344 gol sığdırdı... Almanya'da ölüm tehdidi alan Lewandowski dünya deviyle anlaştı - Son Dakika
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Bayern Münih kariyerine 344 gol sığdırdı... Almanya'da ölüm tehdidi alan Lewandowski dünya deviyle anlaştı

16.07.2022 11:39

Alman panzeri Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini belirten Lewandowski takımdan ayrıldı. Takım arkadaşlarına veda eden yıldız futbolcu İspanyol devi Barcelona ile anlaşma sağladı. Ünlü forvetin 8 yıldır ölüm tehdidi aldığı iddia ediliyor.

Bayern Münih ile bağlarını çok uzun süre önce koparan ve takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Robert Lewandowski'nin yeni adresi belli oldu.

BARCELONA HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Robert Lewandowski takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve imza atmak üzere Barcelona'ya harekete geçti. Yıldız futbolcu daha önce Barcelona'da oynama hayali kurduğunu aktarmıştı.

Münih'te ölüm tehditleri almıştı! Lewandowski takımdan ayrıldı ve dünya devine imzayı attı

TEHDİT EDİLMİŞTİ

Takımdan ayrılan golcü oyuncu, tatil sonrası Almanya'ya ailesi olmadan döndü. Polonya basınında çıkan haberlerde ise Robert Lewandowski'nin 8 yıldır yaşadığı Münih'e ailesini getirmemesinin arkasında ölüm tehditleri yatıyor.

Münih'te ölüm tehditleri almıştı! Lewandowski takımdan ayrıldı ve dünya devine imzayı attı

344 GOL KAYDETTİ

2014 yılında Dortmund'dan ayrılan ve bedelsiz olarak Münih forması giymeye başlayan Lewandowski, 374 maça çıkıp 344 gol attı. Bayern Münih'te 8 Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra 1 de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Münih'te ölüm tehditleri almıştı! Lewandowski takımdan ayrıldı ve dünya devine imzayı attı
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Son Dakika Spor Bayern Münih kariyerine 344 gol sığdırdı... Almanya'da ölüm tehdidi alan Lewandowski dünya deviyle anlaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayern Münih kariyerine 344 gol sığdırdı... Almanya'da ölüm tehdidi alan Lewandowski dünya deviyle anlaştı - Son Dakika
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