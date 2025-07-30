Bayern Münih, Luis Diaz'ı Transfer Etti

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Premier Lig şampiyonu Liverpool'dan 28 yaşındaki Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Luis Diaz'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Münih'te 30 Haziran 2029'a kadar geçerli bir sözleşmeye imza atan futbolcu, Alman şampiyonunda 14 numaralı formayı giyecek." bilgisi verildi.

Diaz, geçen sezon Liverpool'da tüm kulvarlarda 50 maçta 17 gol kaydetti.