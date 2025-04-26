Bayern Münih ve Leverkusen Şampiyonluk Yarışını Sürdürdü

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) lideri Bayern Münih konuk ettiği Mainz'ı 3-0 yenerken ligdeki en yakın takipçisi Bayer Leverkusen de Augsburg'u 2-0 mağlup etti ve şampiyonluk yarışı sezonun son 3 haftasına taşındı.

Bundesliga'nın 31. haftasında Mainz'ı konuk ettiği maçı 3-0 kazanan Bayern Münih'in golleri 27. dakikada Leroy Sane, 40. dakikada Michael Olise ve 84. dakikada Eric Dier'den geldi.

Bayer Leverkusen'e Augsburg karşısında 2-0 galibiyeti getiren golleri ise 13. dakikada Patrik Schick ve 45+1'de Emiliano Buendia kaydetti.

Şampiyonluk mücadelesi veren 2 ekibin ligdeki 31. hafta maçlarının ardından 75 puanlı Bayern Münih, Bayer Leverkusen ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu.

Ligde son 3 haftaya kalan şampiyonluk mücadelesinde lider Bayern Münih, 32. haftadaki Leipzig deplasmanında şampiyonluğunu ilan edebilir.