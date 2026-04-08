Bayern Münih yenilgisi sonrası bütün ülke yine Arda'yı konuşuyor
Bayern Münih yenilgisi sonrası bütün ülke yine Arda'yı konuşuyor

Bayern Münih yenilgisi sonrası bütün ülke yine Arda\'yı konuşuyor
08.04.2026 08:51
Bayern Münih’in Real Madrid’i 2-1 yendiği maçta Arda Güler’in ilk 11’de başlayıp yine 70’li dakikalarda oyundan alınması ve performansına dair farklı yorumlar yapılması İspanya’da gündem oldu.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih, Real Madrid’i 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı kaptı. Mücadelede Arda Güler’in performansı ve oyundan çıkışı İspanya’da geniş yankı uyandırdı.

Bayern Münih yenilgisi sonrası bütün ülke yine Arda'yı konuşuyor

BAYERN AVANTAJI ALDI

Bernabeu’da oynanan karşılaşmada Bayern Münih, Luis Diaz ve Harry Kane’in golleriyle 2-0 öne geçti. Real Madrid’in tek golü Kylian Mbappe’den gelirken, mücadele Alman ekibinin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

ARDA GÜLER İLK 11’DE BAŞLADI

Real Madrid’de Arda Güler maça ilk 11’de başladı. Genç yıldızın özellikle maçın ilk bölümünde etkili paslarıyla dikkat çektiği ve gol pozisyonuna yaklaştığı belirtildi.

Bayern Münih yenilgisi sonrası bütün ülke yine Arda'yı konuşuyor

İSPANYOL BASINI İKİYE BÖLÜNDÜ

İspanyol basını Arda’nın performansı hakkında farklı yorumlar yaptı. Mundo Deportivo, milli futbolcunun takımın en iyi paslarını verdiğini yazarken, Sport ise 20. dakikadan sonra oyundan düştüğünü ve fiziksel olarak yetersiz kaldığını savundu. AS ve Marca da Arda’nın zaman zaman etkili olduğunu ancak maçın genelinde yalnız kaldığını vurguladı.

Bayern Münih yenilgisi sonrası bütün ülke yine Arda'yı konuşuyor

YİNE AYNI SENARYO

Mallorca maçında olduğu gibi bu karşılaşmada da Arda Güler’in yaklaşık 70. dakikada oyundan alınması dikkat çekti. Genç oyuncu 71. dakikada yerini Brahim Diaz’a bıraktı.

Son Dakika Spor Bayern Münih yenilgisi sonrası bütün ülke yine Arda'yı konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Kent Elektronik Kent Elektronik:
    Arda dün iyiydi golcülerde iş yoktu 9 1 Yanıtla
  • Tektabanca1. Tektabanca1.:
    Ya şu pitarc mıdır nedir bi halt oynadığı yok yalandan oynuyor 3 7 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Tıfıl Messi ama bizim çocuk. 3 1 Yanıtla
  • Engin Engo Engin Engo:
    real madrid te arda da dahil 5-6 oyuncunun yerine sağlam adamlar almazlarsa real her sene daha da kötüye gider. burası real. burada sadece en iyiler oynar 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bayern Münih yenilgisi sonrası bütün ülke yine Arda'yı konuşuyor - Son Dakika
